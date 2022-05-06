В США из Колумбии экстрадировали "самого опасного наркоторговца в мире"

Дайро Антонио "Отониэль" Усуга Давид был лидером опасного колумбийского "Клана Залива"

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Из Колумбии в США экстрадировали "самого опасного наркоторговца в мире". Дайро Антонио Усуга Давид по прозвищу "Отониэль" десятилетиями скрывался от правоохранителей и был пойман в результате масштабной спецоперации. Об этом пишет Semana.

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В операции по его поимке приняли участие полтысячи солдат и 22 вертолета. 50-летнего Отониэля экстрадировали в Нью-Йорк и он уже предстал перед судьей федерального суда. Аэропорт в Боготе его везли под усиленной охраной на пяти бронированных автомобилях.

Министерство юстиции США заявило, что его картель Gulf Clan, также известный, как Los Urabeños и Clan Úsuga, переправил около 90 000 килограммов кокаина на сумму около 2 миллиардов долларов.

[ + – ] Дайро Антонио Усуга Давид по прозвищу "Отониэль" Фото: Semana

Дайро был самым разыскиваемым человеком в Колумбии до своего ареста в октябре 2021 года в ходе масштабной военной операции у границы с Панамой.

Он был схвачен в джунглях в провинции Антиокия на северо-западе Колумбии, недалеко от границы с Панамой. Убежище наркобарона было окружено восемью кольцами охраны.

В операции принимали участие 500 военных при поддержке 22 вертолетов. Один полицейский погиб. Отониэль десятилетиями успешно скрывался от полиции. Он использовал целую сеть убежищ, не пользовался мобильным телефоном и поддерживал связь с внешним миром с помощью курьеров.

Начальник полиции Хорхе Варгас заявил, что передвижения Отониэля отслеживали 50 экспертов с помощью спутниковых снимков. Были задействованы спецслужбы США и Британии.

[ + – ] Дайро Антонио Усуга Давид по прозвищу "Отониэль" в салоне самолета Фото: Semana [ + – ] Дайро Антонио Усуга Давид по прозвищу "Отониэль" в салоне самолета Фото: Semana

Президент Дуке назвал операцию "крупнейшим проникновением в джунгли в военной истории страны".

Также были арестованы 90 членов его картеля, после чего президент Колумбии Иван Дуке Маркес провозгласил конец" Клана Залива.

"Это сильнейший удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке. Это сравнимо только падением Пабло Эскобара в 1990-е", сказал Маркес.

Считалось, что Gulf Clan несет ответственность за 30 процентов экспорта кокаина из Колумбии, крупнейшего в мире производителя и поставщика этого наркотика. В 2011 году Клан Залива объявил войну конкурирующему картелю Лос Растрохос за контроль над торговлей наркотиками в Медельине, и в последующее десятилетие превратился в самую могущественную преступную организацию страны. Считается, что в его внутреннем круге более трех тысяч членов. Количество жертв картеля подсчитать невозможно: считается, что оно исчисляется тысячами.