У США з Колумбії екстрадували "найнебезпечнішого наркоторговця у світі"

Дайро Антоніо "Отоніель" Усуґа Давід був лідером небезпечної колумбійської "Клану Затоки"

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З Колумбії до США екстрадували "найнебезпечнішого наркоторговця у світі". Дайро Антоніо Усуґа Давід на прізвисько "Отоніель" десятиліттями ховався від правоохоронців та його спіймали в результаті масштабної спецоперації. Про це пише Semana.

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В операції з його затримання взяли участь півтисячі солдатів і 22 вертольоти. 50-річного Отоніеля екстрадували до Нью-Йорка і він уже постав перед суддею федерального суду. Аеропорт у Боготі його везли під посиленою охороною на п'яти броньованих автомобілях.

Міністерство юстиції США заявило, що його картель Gulf Clan, також відомий як Los Urabeños і Clan Úsuga, переправив близько 90 000 кілограмів кокаїну на суму близько 2 мільярдів доларів.

[ + – ] Даріо Антоніо Усуґа Давід на прізвисько "Отоніель" Фото: Semana

Дайро був найвідомішою людиною в Колумбії до свого арешту в жовтні 2021 року під час масштабної військової операції біля кордону з Панамою.

Його схопили у джунглях у провінції Антіокія на північному заході Колумбії, неподалік кордону з Панамою. Притулок наркобарона оточували вісім кілець охорони.

В операції брали участь 500 військових за підтримки 22 вертольотів. Один поліцейський загинув. Отоніель десятиліттями успішно ховався від поліції. Він використовував цілу мережу схованок, не користувався мобільним телефоном та підтримував зв'язок із зовнішнім світом за допомогою кур'єрів.

Начальник поліції Хорхе Варгас заявив, що пересування Отоніеля відстежувало 50 експертів за допомогою супутникових знімків. Залучили спецслужби США та Британії.

[ + – ] Дайро Антоніо Усуґа Давід на прізвисько "Отоніель" у салоні літака Фото: Semana [ + – ] Дайро Антоніо Усуґа Давід на прізвисько "Отоніель" у салоні літака Фото: Semana

Президент Дуке назвав операцію "найбільшим проникненням у джунглі у військовій історії країни".

Також заарештовано 90 членів його картелю, після чого президент Колумбії Іван Дуке Маркес проголосив кінець Клану Затоки.

"Це сильний удар по незаконному обігу наркотиків у нашій країні в цьому столітті. Це можна порівняти лише падінням Пабло Ескобара в 1990-ті", — сказав Маркес.

Вважали, що Gulf Clan відповідає за 30 відсотків експорту кокаїну з Колумбії, найбільшого у світі виробника та постачальника цього наркотику. У 2011 році Клан Затоки оголосив війну конкурентному картелю Лос Растрохос за контроль над торгівлею наркотиками в Медельїні, і в наступне десятиліття перетворився на наймогутнішу злочинну організацію країни. Вважають, що в його внутрішньому колі понад три тисячі членів. Кількість жертв картелю підрахувати неможливо: вважають, що вона обчислюється тисячами.