Постачали канабіс на Південь України: в Одесі затримали пенсіонерок-наркоторговців (відео)

Правоохоронці підозрюють, що 63-річна та 70-річна жінки продавали наркотики в Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. Під час обшуку в них вилучили 5 кг марихуани.

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Одеські правоохоронці затримали двох місцевих мешканок за підозрою в постачанні марихуани на Півдні України. Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції на Одещині.

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За даними слідства, 63-річна та 70-річна жінки продавали наркотики в Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. Унаслідок обшуку будинків і автомобілів підозрюваних правоохоронці вилучили понад 5 кг канабісу, який закупили для подальшої роздрібної торгівлі, а також ваги, телефони й інші докази протизаконної діяльності.

Обшуки провели й у найближчого кола знайомих жінок, де також знайшли марихуану в менших обсягах.

Як уточнюють у правоохоронних органах, раніше співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю Одеської області отримали оперативну інформацію "про групу осіб, які займаються збутом канабісу". Для проведення операції було залучено спецпідрозділи "Корд" і "ТОР", а також фахівців кінологічного центру поліції.

Затриманим жінкам оголосили підозру за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за виробництво, придбання, зберігання та реалізацію наркотиків. Їм загрожує позбавлення волі терміном від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

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