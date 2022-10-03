Стрелок скрылся: в Черновцах подозреваемый в педофилии открыл огонь по копам (видео)

По данным местных телеграм-каналов, неизвестный открыл огонь по патрульным, которые приехали по вызову, убив 22-летнюю сотрудницу полиции. Сейчас идет операция по задержанию стрелка.

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Вечером 3 октября в Черновцах произошло нападение на патрульных полицейских, сообщают местные телеграм-каналы. По их данным, полиция получила сообщение о том, что на заброшенном бассейне около школы №27 на улице Воробкевича педофил развращает ребенка, на вызов выехал патруль. Увидев полицейских, преступник открыл огонь, убив 22-летнюю сотрудницу полиции и ранив ее напарника.

Стрелок скрылся с места происшествия, предполагают, что он может прятаться на территории школы, взяв в заложники кого-то из школьного персонала. Однако очевидцы, находящиеся в школе, утверждают, что в школе убийцы нет. Сейчас учеников и сотрудников учебного заведения охраняет полиция.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что стрелок скрылся в многокватирном доме, идет операция по его задержанию. Тимошенко подтвердил, что мужчину подозревают в педофилии.

Дети не пострадали

Вскоре после того, как раздались выстрелы, появилась информация о том, что жертвами стрелка могли стать учащиеся школы. Однако в полиции эти сведения опровергли.

"Выясняем обстоятельства. Информация о погибших или раненых детях не соответствует действительности. На месте работают правоохранители", — подчеркнули в полиции.

Напомним, в июле в Броварах мужчина напал на полицейских с ружьем после того, как ему отказались продавать в супермаркете алкоголь. Нападавшего удалось задержать, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В начале лета в Одессе мужчина, который промышлял торговлей оружием, бросил в полицейских гранату. Пострадали трое правоохранителей.

Как сообщалось, в российском Ижевске утром 26 сентября произошло нападение на школу. В учебное заведение ворвался 34-летний местный житель, который, орудуя двумя пистолетами Макарова, убил и ранил десятки человек.