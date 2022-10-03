Стрілець втік: у Чернівцях підозрюваний у педофілії відкрив вогонь по копах (відео)

За даними місцевих телеграм-каналів, невідомий відкрив вогонь по патрульним, які приїхали на виклик, вбивши 22-річну співробітницю поліції. Наразі триває операція із затримання стрільця.

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Увечері 3 жовтня у Чернівцях стався напад на патрульних поліцейських, повідомляють місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, поліція отримала повідомлення про те, що на покинутому басейні біля школи №27 на вулиці Воробкевича педофіл розбещує дитину, на виклик виїхав патруль. Побачивши поліцейських, злочинець відкрив вогонь, вбивши 22-річну співробітницю поліції та поранивши її напарника.

Стрілець втік з місця події, припускають, що він може ховатися на території школи, взявши в заручники когось із шкільного персоналу. Однак очевидці, які перебувають у школі, стверджують, що у школі вбивці немає. Наразі учнів та співробітників навчального закладу охороняє поліція.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що стрілець втік у багатоквартирний будинок, триває операція щодо його затримання. Тимошенко підтвердив, що чоловіка підозрюють у педофілії.

Діти не постраждали

Незабаром після того, як пролунали постріли, з'явилася інформація про те, що жертвами стрільця могли стати учні школи. Однак у поліції ці відомості спростували.

"З'ясовуємо обставини. Інформація про загиблих чи поранених дітей не відповідає дійсності. На місці працюють правоохоронці", — наголосили в поліції.

Нагадаємо, у липні у Броварах чоловік напав на поліцейських із рушницею після того, як йому відмовилися продавати у супермаркеті алкоголь. Нападника вдалося затримати, йому загрожує довічне позбавлення волі.

На початку літа в Одесі чоловік, який займався торгівлею зброєю, кинув у поліцейських гранату. Постраждали троє правоохоронців.

Як повідомлялося, в російському Іжевську вранці 26 вересня стався напад на школу. До навчального закладу увірвався 34-річний місцевий житель, який, користуючись двома пістолетами Макарова, убив та поранив десятки людей.