Прийшла на службу 2 роки тому: що відомо про поліцейську, вбиту педофілом у Чернівцях

22-річна Таїсія Татарін зазнала смертельного поранення, постраждав і її напарник Олександр Гуцул, зараз він у лікарні.

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У Національній поліції України розповіли подробиці про сьогоднішній інцидент у Чернівцях, внаслідок якого загинула 22-річна співробітниця поліції. За даними відомства, 3 жовтня до поліції надійшло повідомлення про розбещення дітей. Жінка, яка телефонувала, стверджувала, що біля школи якийсь чоловік демонструє дітям статеві органи.

На виклик виїхали патрульні Таїсія Татарин та її напарник Олександр Гуцул. Вони розшукали підозрюваного, виявилося, що він озброєний: чоловік кілька разів вистрілив у інспекторів.

"Поліцейська зазнала смертельного вогнепального поранення, її напарника госпіталізували, йому надається вся необхідна медична допомога", — зазначили в Нацполіції.

Зараз тривають пошуки злочинця, поліцейські пообіцяли, що йому не вдасться уникнути відповідальності.

У відомстві зазначили, що Таїсія Татарин прийшла на службу два роки тому, її назавжди запам'ятають як принципову та чуйну колегу.

Нагадаємо, за даними місцевих телеграм-каналів, напад на поліцейських стався біля школи №27. Після стрілянини співробітники поліції перекрили вулицю Воробкевича та виставили охорону у навчальному закладі. Місцеві жителі переживали, що злочинець міг сховатися у школі, проте заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що стрілець втік у багатоквартирний будинок.

Як повідомлялося раніше, у липні у Броварах чоловік напав на поліцейських із рушницею після того, як йому відмовилися продавати у супермаркеті алкоголь. Нападника вдалося затримати, йому загрожує довічне позбавлення волі.

На початку літа в Одесі чоловік, який займався торгівлею зброєю, кинув у поліцейських гранату. Постраждали троє правоохоронців.