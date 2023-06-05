Журналіста у Києві затримали за підозрою в педофілії: у редакції відреагували (фото)

За інформацією слідства, чоловік чинив розпусні дії з двома 15-річними хлопцями та зберігав дитячу порнографію. У ЗМІ пишуть, що йдеться про Тараса Козуба, який працював у виданні Vesti.ua.

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У Києві затримали журналіста, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх і зберіганні дитячої порнографії. З посиланням на джерело в правоохоронних органах "Страна" повідомила, що затриманий — журналіст видання Vesti.ua Тарас Козуб.

"Підозрюваний — журналіст видання Vesti.ua Тарас Козуб. Стеження за ним велося давно, затримали відразу після того, як він попався на гарячому. Разом із ним розкрили цілу групу педофілів", — розповів співрозмовник "Страни".

Зазначається, що отримати коментарі Козуба журналістам не вдалося.

Водночас ситуацію прокоментували в редакції Vesti.ua.

"Сьогодні, 5 червня, низка ЗМІ поширює інформацію про те, що журналіста сайту Vesti.ua затримали за підозрою в скоєнні протиправних дій стосовно неповнолітніх. Ця інформація не повною мірою відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний уже не є співробітником медіа, оскільки редакція вирішила розірвати з ним стосунки. Причиною стали "дії колишнього співробітника, інкриміновані йому правоохоронними органами".

"Редакція Vesti.ua не здійснює контроль за особистим життям своїх співробітників, тому оприлюднені факти стали шоком для всіх співробітників і керівництва редакції. Ми закликаємо не ототожнювати поведінку одного співробітника з колективом Vesti.ua. Поведінка одного співробітника не відображає цінностей і моральних принципів, якими керується наша редакція", — йдеться в публікації.

Також повідомляється, що редакція підтримує повне й об'єктивне розслідування цієї справи та готова надати необхідну допомогу слідству в межах закону.

Що кажуть правоохоронці

5 червня в поліції Києва повідомили, що правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який чинив розпусні дії щодо неповнолітніх.

"Жертвами кривдника стали два 15-річні хлопці. Крім того, поліцейські вилучили в зловмисника дитячу порнографію", — йдеться в публікації.

У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік неодноразово зв'язувався з хлопцями по телефону та призначав зустріч у власній квартирі, після чого чинив щодо дітей розпусні дії за грошову винагороду.

Крім того, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- й відеоматеріали з дитячою порнографією.

Затриманому повідомили про підозру за трьома статтями КК України:

ч. 2 ст. 155 — вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, поєднана з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій особі;

ч. 1, 3 ст. 156-1 — домагання дитини для сексуальних цілей;

ч. 1 ст. 301-1 — умисне отримання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, чи умисне її придбання, чи умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту.

Зазначається, що підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 214 720 гривень.

Санкція найтяжчої зі статей, які йому інкримінують, передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

"Крім того, слідчі мають підстави вважати, що фігурант може бути причетний ще до низки аналогічних злочинів", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року чоловік, підозрюваний у розбещенні дитини, який застрелив поліцейську, що прибула на виклик у Чернівцях, помер після затримання правоохоронцями.

Смертельне поранення отримала 22-річна Таїсія Татарін, яка прибула на виклик. Правоохоронцям повідомили, що біля школи якийсь чоловік демонструє дітям статеві органи.