У Чернівцях застрелили підозрюваного у педофілії, який убив 22-річну поліцейську (фото)

Чоловік почав стріляти по правоохоронцях, через що тим довелося відкрити вогонь у відповідь. У результаті злочинець отримав поранення та помер.

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Чоловік, підозрюваний у розбещенні дитини та який застрелив поліцейську в Чернівцях, що прибула на виклик, помер після затримання правоохоронцями. Про це у середу, 5 жовтня, повідомила пресслужба Національної поліції у своєму Facebook.

"Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських... Затриманий помер", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

У поліції уточнили, що під час затримання злочинець почав стріляти, тому правоохоронці відкрили вогонь у відповідь, у результаті якого той і отримав поранення. Йому намагалися врятувати життя, однак зробити це не вдалося і чоловік помер.

За даними поліцейських, померлим виявився 53-річний уродженець тимчасово окупованого Криму, його було зареєстровано на Житомирщині.

Нагадаємо, увечері 3 жовтня чернівецькі телеграм-канали повідомили про напад на патрульних поліцейських. За даними авторів публікацій, тоді правоохоронці отримали повідомлення про те, що на покинутому басейні неподалік школи чоловік розбещує дитину, і патруль виїхав на виклик. Побачивши поліцію, він відкрив вогонь, в результаті загинула 22-річна співробітниця поліції Таїсія Татарин, а її напарник отримав поранення і був госпіталізований.

Раніше Фокус докладно розбирався, що відомо про загиблу поліцейську Таїсію Татарин.