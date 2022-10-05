В Черновцах застрелили подозреваемого в педофилии, убившего 22-летнюю полицейскую (фото)

Мужчина начал стрелять по правоохранителям, из-за чего тем пришлось открыть ответный огонь. В результате преступник получил ранение и скончался.

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Мужчина, подозреваемый в растлении ребенка, который застрелил прибывшую на вызов полицейскую в Черновцах, умер после задержания правоохранителями. Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба Национальной полиции в своем Facebook.

"Полиция Черновицкой области задержала мужчину, который 3 октября в Черновцах стрелял в патрульных полицейских… Задержанный скончался", — говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции уточнили, что во время задержания преступник начал стрелять, поэтому правоохранители открыли ответный огонь, в результате которого тот и получил ранение. Ему пытались спасти жизнь, однако сделать этого не удалось и мужчина скончался.

По данным полицейских, умершим оказался 53-летний уроженец временно оккупированного Крыма, он был зарегистрирован в Житомирской области.

Напомним, вечером 3 октября черновицкие телеграм-каналы сообщили о нападении на патрульных полицейских. По данным авторов публикаций, тогда правоохранители получили сообщение о том, что на заброшенном бассейне неподалеку от школы мужчина развращает ребенка, и патруль выехал на вызов. Увидев полицию он открыл огонь, в результате погибла 22-летняя сотрудница полиции Таисия Татарин, а ее напарник получил ранение и был госпитализирован.

Ранее Фокус подробно разбирался, что известно о погибшей полицейской Таисии Таран.