Премьер-министр Италии попала в порноскандал

Сейчас Джорджия Мелони надеется выиграть суд против отца и сына, которые создали с ней фейковое порно-видео. Полученную от них денежную компенсацию глава итальянского правительства хочет пожертвовать женщинам, которые стали жертвами насилия.

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Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони требует в суде €100 тысяч после того, как в интернет выложили фейковое эротическое видео с ее участием. Об этом сообщает медиа la Repubblica.

Дипфейковые порновидео находились в сети уже несколько месяцев и собрали миллионы просмотров по всему миру. Дело о клевете возбуждено против двух мужчин, 73-летнего отца и 40-летнего сына. О них сообщила Мелони, прежде чем она заняла пост главы правительства.

Расследование провела Почтовая полиция, отследившая двух мужчин по прозвищу, использованному на веб-сайте, а затем по номеру телефона, с которого распространялись фейковые видео.

Мелони уже сообщила, что запросила компенсацию ущерба в размере €100 тысяч, которые затем будут переданы на благотворительность для женщин, ставших жертвами насилия.

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"Иск призван стать посланием, адресованным всем женщинам, ставшим жертвами такого рода насилия, чтобы они не боялись сообщать об этом. Это жест (передача денежной компенсации в фонд, — ред.) символичен и призван внести свой вклад в защиту жертв — женщин, которые, часто неосознанно, становятся объектами преступлений такого рода", — сказала адвокат истца Мария Джулия Маронгиу.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что премьер Италии Джорджи Мелони не выдержала сексизма и ушла от своего партнера. Разрыв отношений в паре произошел тогда, когда 46-летняя премьер Италии вовсю защищает традиционную итальянскую семью как основу своей политики.