Украинская порноактриса устроила фотосессию с бойцами, которые потеряли конечности (видео)

Фотосессия была организована для того, чтобы создать календарь, средства от продаж которого будут переданы на реабилитацию и протезирование украинских защитников.

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Украинская порноактриса Джозефина Джексон устроила благотворительную фотосессию для календаря с ребятами, которые потеряли конечности. Об этом она сообщила в своем Инстаграм.

"Эта фотосессия была организована для того, чтобы создать календарь, средства от продаж которого будут переданы для реабилитации и протезирования нашим Героям", — написала она.

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Девушка добавила, что для фотосессии бойцов для локации выбрали театр, а для образа — костюмы, чтобы придать им уверенности и ощущение самодостаточности.

"Мы все уже видели наших ребят в военной форме, или же в центрах реабилитации, что является очень заезженной и не интересной темой, поэтому большинство из вас просто обходит это стороной. А такое перевоплощение открывает их с совсем другой стороны — изысканные, элегантные, красивые джентельмены. Это дает им больше уверенности в себе и ощущение самодостаточности. Именно такие эмоции мы должны дарить им, а не сожаление и слезы", — отметила порноактриса.

Справка: Юлия Сенюк из Львовской области, известная как актриса фильмов для взрослых под псевдонимом Джозефина Джексон, собирает средства на протезирование и восстановление наших военных. Она также занимается реабилитацией раненых бойцов.

Напомним, что в РФ порноактрису Сашу Грей нарядили снегурочкой, а потом заменили на украинскую модель. В местной администрации заявили, что лицо порноактрисы поставили "по ошибке". Местные жители начали жаловаться, а потому доску с лицом Грей заменили.