В РФ порноактрису Сашу Грей нарядили снегурочку, а затем заменили на украинскую модель (фото)

В администрации села Агаповка заявили, что никто из чиновников не отнесся серьезно к этому изображению. Позже лицо заменили на фото девушки, которая очень похожа на украинскую модель Валерию Гайдукевич из Киева.

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В России в Челябинской области на заборе разместили изображение с бывшей порноактрисой Сашей Грей в образе Снегурочки. Об этом сообщает российское издание "Подъем".

Сообщается, что изображение появилось в селе Агаповка. В местной администрации заявили, что лицо порноактрисы поставили "по ошибке". Местные жители начали жаловаться, а потому доску с лицом Грей заменили.

В администрации также заявили, что никто из чиновников не отнесся серьезно к этому изображению.

Позже стало известно, что изображение заменили на фото девушки, которая очень похожа на украинскую модель Валерию Гайдукевич из Киева.

Саша Грей и Валерия Гайдукевич в образе Снегурочки в России Фото: Подъем

Правда, один из агаповских пабликов сообщил, что на изображении теперь местная девушка.

"Уже сегодня в обед на месте, где вчера красовалась заморская красавица, появилась новая версия Снегурочки, которая символизирует Зимнюю сельскую спартакиаду-2024. По словам жителей, теперь на фото — одна из местных девушек", — говорится в сообщении.

Издание пишет, что на вопрос о том, действительно ли "новая" девушка — местная жительница, в администрации села не ответили.

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