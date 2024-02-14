У РФ порноактрису Сашу Грей вбрали снігуроньку, а потім замінили на українську модель (фото)

В адміністрації села Агапівка заявили, що ніхто з чиновників не поставився серйозно до цього зображення. Пізніше обличчя замінили на фото дівчини, яка дуже схожа на українську модель Валерію Гайдукевич із Києва.

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У Росії в Челябінській області на паркані розмістили зображення з колишньою порноактрисою Сашею Грей в образі Снігуроньки. Про це повідомляє російське видання "Подъем".

Повідомляється, що зображення з'явилося в селі Агапівка. У місцевій адміністрації заявили, що обличчя порноактриси поставили "помилково". Місцеві жителі почали скаржитися, а тому дошку з обличчям Грей замінили.

В адміністрації також заявили, що ніхто з чиновників не поставився серйозно до цього зображення.

Пізніше стало відомо, що зображення замінили на фото дівчини, яка дуже схожа на українську модель Валерію Гайдукевич із Києва.

Саша Грей і Валерія Гайдукевич в образі Снігуроньки в Росії Фото: Подъем

Щоправда, один з агапівських пабліків повідомив, що на зображенні тепер місцева дівчина.

"Уже сьогодні в обід на місці, де вчора красувалася заморська красуня, з'явилася нова версія Снігуроньки, яка символізує Зимову сільську спартакіаду-2024. За словами мешканців, тепер на фото — одна з місцевих дівчат", — ідеться в повідомленні.

Видання пише, що на запитання про те, чи дійсно "нова" дівчина — місцева жителька, в адміністрації села не відповіли.

Раніше повідомлялося, що жінка, яка 17 років боролася з волосатістю, раптово відростила бороду. У 18 років жінку почали плутати з чоловіком, тому вона почала відвідувати салони краси та видаляти зайву рослинність на тілі, але це не дуже допомагало.