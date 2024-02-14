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У РФ порноактрису Сашу Грей вбрали снігуроньку, а потім замінили на українську модель (фото)

Росія, Саша Грей, снігуронька, фото
Фото: Подъем | Саша Грей в образі Снігуроньки в Росії

В адміністрації села Агапівка заявили, що ніхто з чиновників не поставився серйозно до цього зображення. Пізніше обличчя замінили на фото дівчини, яка дуже схожа на українську модель Валерію Гайдукевич із Києва.

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У Росії в Челябінській області на паркані розмістили зображення з колишньою порноактрисою Сашею Грей в образі Снігуроньки. Про це повідомляє російське видання "Подъем".

Повідомляється, що зображення з'явилося в селі Агапівка. У місцевій адміністрації заявили, що обличчя порноактриси поставили "помилково". Місцеві жителі почали скаржитися, а тому дошку з обличчям Грей замінили.

В адміністрації також заявили, що ніхто з чиновників не поставився серйозно до цього зображення.

Пізніше стало відомо, що зображення замінили на фото дівчини, яка дуже схожа на українську модель Валерію Гайдукевич із Києва.

Росія, Саша Грей, Валерія Гайдукевич снігуронька, фото Fullscreen
Саша Грей і Валерія Гайдукевич в образі Снігуроньки в Росії
Фото: Подъем

Щоправда, один з агапівських пабліків повідомив, що на зображенні тепер місцева дівчина.

"Уже сьогодні в обід на місці, де вчора красувалася заморська красуня, з'явилася нова версія Снігуроньки, яка символізує Зимову сільську спартакіаду-2024. За словами мешканців, тепер на фото — одна з місцевих дівчат", — ідеться в повідомленні.

Видання пише, що на запитання про те, чи дійсно "нова" дівчина — місцева жителька, в адміністрації села не відповіли.

Раніше повідомлялося, що жінка, яка 17 років боролася з волосатістю, раптово відростила бороду. У 18 років жінку почали плутати з чоловіком, тому вона почала відвідувати салони краси та видаляти зайву рослинність на тілі, але це не дуже допомагало.