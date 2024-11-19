1000 дней вторжения РФ: бойцы рассказали Фокусу, как изменилась война и чего ждать дальше

В войне против одной из крупнейших стран украинцы уже 1000 дней доказывают всему миру — мы несокрушимы. Неизвестно, как дальше будет развиваться война, однако Фокус узнал, что думают военные о нынешней ситуации и перспективе победы.

Сегодня продолжается 1000-й день войны, борьбы с российскими оккупантами, которые 24 февраля 2022 года начали полномасштабное вторжение. Почти за три года боев Украина теряла территории, отступала, шла в контрнаступление и возвращала захваченные города и села. Более того, Силам обороны удалось зайти на вражескую территорию и начать Курскую операцию, которая имеет большое влияние на ситуацию по всему фронту.

Враг продолжает атаковать мирные города Украины с помощью различных видов оружия, а военнослужащие Сил обороны наносят удары беспилотниками по военным объектам РФ. Недавно Киев получил разрешение на удары по тылу противника западными дальнобойными ракетами, что в перспективе еще больше улучшит положение Украины.

1000-й день войны: украинская нация состоялась

Война началась не в 2022 году, а еще в феврале 2014-го, когда РФ оккупировала Крым, напоминает боец ВСУ Кирилл Яковлев.

"Я всем повторяю, что именно этот месяц и год является началом войны, когда Россия ввела свои войска на территорию Украины и оккупировала Крым. Это очень важно для понимания людей в будущем. В 2022 году уже началось полномасштабное вторжение", — говорит Фокусу Яковлев.

Сейчас важно, что Украина устояла. По его словам, это исключительно благодаря тем украинцам, которые в первые дни войны пошли защищать Родину, и тем, кто помогал этому по всему миру.

Хорошо сейчас или плохо, военный не берется утверждать, однако нужно делать выводы из ошибок. Если Украина будет улучшаться быстрее, чем противник, то победит. Он убежден, что украинцы справятся, если вспомнят, что такое быть вместе и помогать друг другу.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко считает, что за 1000 дней войны "украинская нация состоялась". Он отметил, что лучшие мировые лидеры и эксперты не давали Украине более трех дней в прямом противостоянии России, но благодаря объединенной работе украинцев вокруг борьбы с врагом было доказано, что весь мир ошибался.

"Сегодня мы имеем уже третий год полномасштабной войны, национального сопротивления. За этот период времени нам удалось показать всему миру то, что Россия дырявая, она не может обеспечить безопасность всех своих границ. В частности, Курская операция все это доказала. Борясь с врагом, который превосходит в разы в силах и средствах, мы демонстрируем яростное сопротивление", — говорит Фокусу Федоренко.

По его словам, россияне несут несоизмеримые потери на поле боя к тем тактическим результатам, которые получили, и тем землям, которые были оккупированы. Он считает, что Россия десятилетиями будет приходить в себя после победы Украины. В частности, РФ не выполнила и не выполнит свою задачу — уничтожение украинской государственности и всех украинцев.

"За это время полномасштабной войны я бесконечно горд тем, что являюсь представителем украинской нации. Я бесконечно горд быть украинцем", — подчеркнул военный.

Федоренко отметил, что враг понимает, что украинцев можно победить, разделив и поссорив между собой. Поэтому задача общества — быть более объединенными, чем это было даже в начале полномасштабного вторжения. Он убежден, что Украине удастся дожать оккупантов.

Большая война в Украине: что изменилось

Зато лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что без разницы, это 1000-й день войны, тысяча первый или десятитысячный. На самом деле бойцам на нуле все равно, какой день, они это не считают.

"Каждый должен настроиться на свою работу, свои четкие обязанности, которые он выполняет. Только тогда реально будет результат. Не тогда, когда мы будем говорить о какой-то победе, не тогда, когда мы будем считать уже тысячный день. Вместо этого каждый должен взяться за свои обязанности и выполнять их", — сказал Фокусу "Алекс".

Украинский военнослужащий Даниил Яковлев заявил в разговоре с Фокусом, что Украина продолжает воевать против одной из крупнейших держав мира, которой другие страны помогают оружием, технологиями и людьми.

"Это уже очень хороший показатель того, что мы что-то правильно делаем в этой жизни. Но есть большой вопрос в том, что нам надо думать, как победить не только дипломатически, но и в военном плане. Ведь если на фронте ситуация будет не очень, то нам никакая дипломатия не поможет", — сказал боец.

По его словам, в первую очередь, на 1000-й день войны нужно понять, что основной приоритет, который должен быть в дальнейшем, это реформирование украинского войска, подходов к ведению войны и самих тактик и стратегий на современный лад.

На 1000-й день войны изменилось все, говорит Фокусу представитель 3-й ОШБр Александр Бородин. В частности, за этот период война перешла из одного формата в другой, технологический с точки зрения подходов ко всему.

"Тысячный день войны еще раз показывает, что это большая война, сверхсложная война, война континентального уровня, которая получает стратегическое понимание. Это нельзя сравнивать с АТО, войнами на Балканах и тому подобное. Это можно сравнить только с континентальными войнами — и по размаху, и по возможностям во всем", — говорит Бородин.

Такого же мнения лейтенантка из 47-й ОМБр Анастасия Блищик. По ее словам, 1000-й день войны абсолютно отличается от первого. В частности, в начале полномасштабного вторжения люди были готовы к борьбе, волонтерили, помогали, тогда как сейчас военнослужащие гораздо меньше чувствуют эту поддержку.

"Однако этот тысячный день показал, чтоУкраина занимает ключевую роль на политической арене этого мира. О нас говорят, об Украине знает весь мир, с нами уже считаются, нас слышат, наше слово является важным на различных площадках", — говорит Фокусу Блищик.

Она отметила, что это круто, ведь в начале вторжения Украину недооценивали, в нее не верили, все думали, что государства не будет, Киев возьмут за три дня и тому подобное. Но сейчас весь мир понимает, что украинцы являются мощной нацией, которая готова защищать свою страну.

Военнослужащий из 25-й ОПДБр с позывным "Мучной" считает, что 1000-й день войны показывает украинскую мощь и стойкость.

"Это еще раз доказывает, что мы остаемся нацией несокрушимых сыновей Украины, которые должны не опозорить наших предков и показать наш дух, наши корни. Единственное, что от нас надо — это только бороться и не сдаваться, не идти на поводу у под*р*шки, не принимать их условия, а дальше продолжать защищать родную мать. Через тяжелые времена и ожесточенные бои закаляется сила воли каждого воина, чем больше ты бываешь в аду, тем больше огонь становится твоим другом. Продолжаем бороться за самое святое, что мы имеем, и не даем ни единого шанса врагу. Война закончится только нашей победой и капитуляцией противника!" — заявил "Мучной".

Зато экс-нардепу и военному Игорю Луценко не нравится, как сейчас себя ведет украинское общество.

"Общество деморализовано на 1000-й день войны. Общество ожидает, что какие-то переговоры будут и тому подобное. Общее настроение страны не сильно нравится", — сообщил Фокусу Луценко.

Зима будет тяжелой: от чего зависит развитие войны и победа

По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина на сегодняшний день, к сожалению, война пока идет не в нашу пользу.

"Несмотря на множество различных заявлений со всех сторон, что все скоро закончится, на разные сценарии и планы, как и кто принесет завершение войны нам — уверен, что еще долго нас ждут сложные времена и тяжелые бои. И будут эти события только тяжелее. Безусловно, Штаты попытаются повлиять на ход событий. Но это точно не произойдет в короткой перспективе. И зима для нас будет достаточно тяжелой", — говорит Фокусу Жорин.

По мнению военного, принести украинскую победу может только большой комплекс мер. Предусматривающий как внешнюю, так и внутреннюю работу.

"Отдельно ничего не сработает. Мы должны сконцентрироваться на внутренней работе: над развитием ВПК, налаживанию своего производства, над изменениями подхода к применению войск, изменениями информационной и внутренней идеологической политики. До этого, конечно, необходима внешнеполитическая помощь — в виде оружия, боеприпасов, средств и их дипломатии", — говорит Жорин.

Анастасия Блищик отметила, что никто не знает, как дальше будет развиваться война. По ее словам, все ожидают, что Дональд Трамп, который стал президентом США, закончит войну за 24 часа. По мнению военнослужащей, никто не понимает, на каких это будет условиях, в частности, они точно не будут выигрышными для Украины.

Более того, люди, проживающие подальше от прифронтовых территорий, не понимают, что Путин не остановится.

"И если начнется следующая война, а она начнется, то тем людям, которые сейчас кричат, что уже все, надо завершать эту войну, необходимо уже садиться за стол переговоров, отдавать половину нашей страны — нужно понимать, что эти прифронтовые территории потом станут российкими городами и селами", — считает Блищик.

Она отметила, что разрешение бить по территории РФ — это хорошая новость. Она хочет, чтобы Россия почувствовала, что такое война, и как можно больше россиян поняли, что такое боль, страдания и остаться без ничего.

По словам Юрия Федоренко, перспектива применения дополнительного оружия для ударов по РФ может существенно повлиять на ход боевых действий. Он отметил, что Путин понимает только силу, ее имеют украинские партнеры, которым нужно поделиться ею с Киевом.

"Там, где Путин получает по зубам, можно получать результат", — подчеркнул он.

Федоренко отметил, что не от Трампа зависит, как быстро завершится война, а только от возможностей Путина вести бои. Тогда как перед Трампом будет выбор: или тот понимает всю природу РФ и даст Украине обещанную силу, в результате Силы обороны заставят врага отступить, или пойдет другим путем. По его мнению, первый сценарий очень вероятен, а второй не даст никакого результата.

"Только от Путина зависит то, насколько будет долго продолжаться война. Чтобы Путин принял другое решение, его надо лишить возможностей для ведения этой войны. Это приобретается за счет дополнительного контроля и наращивания санкционной политики по блокированию России, в частности, что касается энергоресурсов. И это касается прямой возможности уничтожать военные объекты врага на его территории", — говорит командир батальона.

Кирилл Яковлев сообщил, что война может развиваться многими путями. Первый — замораживание конфликта, если Европа и США ограничат финансирование, поставки оружия и боеприпасов. В таком случае заморозка конфликта будет равна проигрышу.

"Да, не завтра, не через неделю, может через год, два-три… но это будет так же как в 2014 году мы заморозили конфликт, ничего не делали с 14 по 22-й год. И поэтому столкнулись с полномасштабной войной", — сказал он.

Другим вариантом боец называет протесты в РФ. Когда начнет сыпаться вражеская власть, украинцы должны воспользоваться этим так, чтобы победить, добить противника. Третий является самым тяжелым — победа военным путем. Выгнать противника удастся с помощью западного оружия и людей, которые проходят службу в армии.

"Но это очень тяжелый путь, очень болезненный для всей страны, потому что многим придется отдать свою жизнь. Я думаю, что нам нужно быть готовыми к первому, второму и третьему развитию событий. Точно сказать, как будет, никто не может, поэтому нам нужно разрабатывать планы сразу по нескольким направлениям. А там уже будем исходить из того, что будет", — добавил Кирилл Яковлев.

Офицер "Алекс" считает, что не нужно думать о том, что будет дальше, вместо этого необходимо быть готовым ко всему, ведь произойти может все, что угодно.

"Война может завтра закончиться, или завтра может перерасти в третью мировую. Вопрос не в том, что будет дальше, а в том, насколько все мы готовы к тому, что будет", — подытожил лейтенант.

Даниил Яковлев отметил, что Украина сильно зависит от западных партнеров. Если те откроют для Киева все возможности в плане технологий, разведки, способности по ракетам, снарядам и не будут долго колебаться, то ситуация изменится в сторону Украины.

"Но пока Россия, которая является авторитарной страной, принимает очень радикальные и правильные решения, а демократические страны очень долго колеблются. Поэтому вопрос в скорости принятия решений. Если со стороны России уже открыто воюют солдаты-корейцы, то Европа до сих пор колеблется и не позволяет нам открыто проводить рекрутинг иностранцев", — подчеркнул военный.

По мнению Александра Бородина, развитие войны в дальнейшем будет зависеть от того, насколько будет сохранено достоинство в общем понимании, что украинцы хотят и на что готовы ради этого. В частности, важно, чтобы это была объединенная единая цель.

Игорь Луценко также считает, что следующие украинские достижения будут зависеть от дальнейших действий — или общество проснется, или победы не будет.

В свою очередь "Мучной" хочет, чтобы все украинцы объединились и не были в разных мирах. Он отметил, что знает об усталости общества, бойцы также хотят домой. Для того, чтобы это осуществить, нужно приложить совместные усилия.

"Поэтому я призываю всех, кому не все равно, продолжать помогать армии ради светлого будущего", — подчеркнул боец.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что при администрации Дональда Трампа "война свершится быстрее". По его словам, для Украины важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что потеряли лучших ради несправедливости.

17 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что Оттава хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее. Он считает, что это может произойти "в ближайшие месяцы".