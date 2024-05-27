Илон Маск считает, что ИИ заменит всех людей на работе, но принесет им огромный доход

По его мнению миллиардера, с вероятностью 80% достижения в области ИИ приведут к тому, что людям просто не нужно будет работать, чтобы получать все необходимое.

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Миллиардер из США Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, во время выступления на конференции Viva Technology в Париже рассказал, как и почему искусственный интеллект (ИИ) устранит потребность людей работать. Его слова передает NY Post.

Когда бизнесмена спросили, боится ли он потерять работу из-за ИИ, а ведь он занимает несколько должностей в качестве генерального директора Tesla, основателя xAI, SpaceX и Neuralink, владельца соцсети X, он ответил, что при благоприятном сценарии, все люди перестанут работать. Илон Маск также поделился своим видением того, как будет выглядеть будущее, поскольку технологии продолжают быстро развиваться.

"Будет всеобщий высокий доход, а не всеобщий базовый доход. Дефицита товаров и услуг не будет", — добавил он.

Как предсказывает технический магнат, существует 80-процентная вероятность того, что достижения в сфере ИИ приведут к такой ситуации, когда людям не понадобится работа, но они будут иметь все необходимое. При таком сценарии люди будут заняты поисками новых смыслов жизни, ведь работать не придется благодаря компьютерам и роботам, выполняющим работу намного эффективнее людей.

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ИИ будет умнее, чем самый гениальный человек в мире: это может произойти уже через год

Однако Илон Маск подчеркнул: люди смогут работать, если захотят, для личного удовлетворения, но умные машины все равно все смогут делать лучше. Миллиардер пока не может спрогнозировать, когда именно системы с искусственным интеллектом заменят людей на рабочих местах.

Ранее мы писали, что Илон Маск хочет вживить чип в мозг еще одного человека. Мозговой чип от компании Neuralink позволяет людям с частичным или полным параличом конечностей управлять гаджетами силой мысли.