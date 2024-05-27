Ілон Маск вважає, що ШІ замінить усіх людей на роботі, але принесе їм величезний дохід

На його думку мільярдера, з імовірністю 80% досягнення в галузі ШІ призведуть до того, що людям просто не потрібно буде працювати, щоб отримувати все необхідне.

Related video

Мільярдер зі США Ілон Маск, засновник Tesla і SpaceX, під час виступу на конференції Viva Technology в Парижі розповів, як і чому штучний інтелект (ШІ) усуне потребу людей працювати. Його слова передає NY Post.

Коли бізнесмена запитали, чи боїться він втратити роботу через ШІ, але ж він обіймає кілька посад — генерального директора Tesla, засновника xAI, SpaceX і Neuralink, власника соцмережі X, — він відповів, що за сприятливого сценарію, всі люди припинять працювати. Ілон Маск також поділився своїм баченням того, який вигляд матиме майбутнє, оскільки технології продовжують швидко розвиватися.

"Буде загальний високий дохід, а не загальний базовий дохід. Дефіциту товарів й послуг не буде", — додав він.

Як пророкує технічний магнат, існує 80-відсоткова ймовірність того, що досягнення у сфері ШІ призведуть до такої ситуації, коли людям не знадобиться робота, але вони матимуть усе необхідне. За такого сценарію люди будуть зайняті пошуками нових сенсів життя, адже працювати не доведеться завдяки комп'ютерам і роботам, які виконують роботу ефективніше за людей.

Важливо

ШІ буде розумнішим, ніж найгеніальніша людина у світі: це може статися вже за рік

Однак Ілон Маск наголосив: люди зможуть працювати, якщо захочуть, для особистого задоволення, але розумні машини все одно все зможуть робити краще. Мільярдер поки що не може спрогнозувати, коли саме системи зі штучним інтелектом замінять людей на робочих місцях.

Раніше ми писали, що Ілон Маск хоче імплантувати чип у мозок ще однієї людини. Мозковий чип від компанії Neuralink дає змогу людям із частковим або повним паралічем кінцівок керувати гаджетами силою думки.