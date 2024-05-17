"Вимагає першопрохідців": Ілон Маск хоче імплантувати чип у мозок ще однієї людини (відео)

Мозковий чип від компанії Neuralink дає змогу людям із частковим або повним паралічем кінцівок керувати гаджетами силою думки.

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Американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, шукає нових пацієнтів для імплантації в мозок чипа, що дає змогу керувати комп'ютером за допомогою думки. Про це йдеться на офіційній сторінці Neuralink у соцмережі X.

Участь у клінічному випробуванні пропонується людям із квадриплегією. Йдеться про частковий або повний параліч усіх чотирьох кінцівок, причиною якого може бути хвороба або травма спинного мозку шийного відділу хребта.

"Перегляд меж людських можливостей вимагає першопрохідців", — заявили в компанії.

Про те, що компанія приймає заявки на другого учасника також написав засновник компанії Ілон Маск на своїй сторінці в X. Підприємець згадав про Ноланда Арбо, який став першою людиною з чипом Neuralink.

"Це наш кібернетичний мозковий імплантат Telepathy, який дасть вам змогу керувати телефоном і комп'ютером, просто думаючи. Ніхто краще за самого Ноланда не розповість вам про перший!", — зазначив Ілон Маск.

Ноланд Арбо став першою людиною з чипом Neuralink у мозку

Нагадаємо, 30 січня Ілон Маск повідомив, що компанія Neuralink вперше успішно впровадила чип у мозок людини. Пристрій дає можливість керувати телефоном або комп'ютером з використанням думок, а також взаємодіяти з практично будь-яким іншим пристроєм через них.

Одним із шести випробовуваних став Ноланд Арбо, який під час занять дайвінгом зазнав травми і був паралізований. Після вживлення чипа хлопець може виконувати на комп'ютері низку дій самостійно, зокрема грати в шахи.