"Требует первопроходцев": Илон Маск хочет вживить чип в мозг еще одного человека (видео)

Мозговой чип от компании Neuralink позволяет людям с частичным или полным параличом конечностей управлять гаджетами силой мысли.

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Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная Илоном Маском, ищет новых пациентов для вживления в мозг чипа, позволяющего управлять компьютером при помощи мысли. Об этом говорится на официальной странице Neuralink в соцсети X.

Участие в клиническом испытании предлагается людям с квадриплегией. Речь идет о частичном или полном параличе всех четырех конечностей, причиной которого может быть болезнь или травма спинного мозга шейного отдела позвоночника.

"Пересмотр границ человеческих возможностей требует первопроходцев", — заявили в компании.

О том, что компания принимает заявки на второго участника также написал основатель компании Илон Маск на своей странице в X. Предприниматель упомянул о Ноланде Арбо, который стал первым человеком с чипом Neuralink.

"Это наш кибернетический мозговой имплантат Telepathy, который позволит вам управлять телефоном и компьютером, просто думая. Никто лучше самого Ноланда не расскажет вам о первом!", — отметил Илон Маск.

Ноланд Арбо стал первым человеком с чипом Neuralink в мозгу

Напомним, 30 января Илон Маск сообщил, что компания Neuralink впервые успешно внедрила чип в мозг человека. Устройство дает возможность управлять телефоном или компьютером с использованием мыслей, а также взаимодействовать с практически любым другим устройством через них.

Одним из шести испытуемых стал Ноланд Арбо, который время занятий дайвингом получил травму и был парализован. После вживления чипа парень может выполнять на компьютере ряд действий самостоятельно, в частности играть в шахматы.