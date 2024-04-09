ШІ буде розумнішим, ніж найгеніальніша людина у світі: це може статися вже за рік

Ілон Маск вважає, що нейромережі зможуть перевершити людей зовсім скоро, якщо будуть наполегливо навчатися.

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В інтерв'ю директору Фонду національного добробуту Норвегії Ніколаю Тангену американський мільярдер Ілон Маск, співзасновник компаній Neuralink та OpenAI, заявив, що наступного року технології штучного інтелекту (ШІ) почнуть стрімко розвиватися. На його думку, у 2025–2027 роках вони зможуть перевершити найрозумнішу людину, передає SCMP.

На думку бізнесмена, у найближчі три роки загальний штучний інтелект (загальний штучний інтелект — галузь теоретичних досліджень ШІ, що прагне створити програмне забезпечення з інтелектом, подібним до людського, та здатністю до самонавчання, — ред.) стане розумнішим за людей, які його створили. Він додав, що, хоча нестача процесорів досі була великою перешкодою для розвитку ШІ, електропостачання теж матиме вирішальне значення в найближчий рік або два.

Ілон Маск також розповів і про Grok 2, акцентувавши на тому, що відсутність у достатній кількості передових чипів перешкоджає навчанню чат-бота. Так, для прокачування великої мовної моделі Grok 2 знадобилося 20 000 GPU Nvidia H100. Проте ШІ-бот Grok 2, який розробляє його стартап xAI, буде готовий для запуску до травня цього року. А ось бот наступного покоління, Grok 3, за словами Ілона, потребуватиме 100 000 чипів Nvidia H100.

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Ілон Маск заснував стартап xAI торік як конкурента OpenAI, з якою він судився за відмову від своєї первісної місії з розвитку ШІ на благо людства, а не заради прибутку. OpenAI заперечує звинувачення.

Нагадаємо, що Фонд національного добробуту Норвегії, що оцінюється в 1,5 трлн доларів США, є одним із найбільших акціонерів компанії Tesla.

Раніше ми писали про те, що Ілон Маск визнав імовірність того, що ШІ може знищити людство. Мільярдер згоден з оцінками експерта Джефрі Гінтона, який вважає, що ШІ здатний нашкодити всім людям, але це його не зупиняє.

Повідомляли також, що ШІ зіпсував відео з доказами про вбивство трьох людей. Адвокати обвинуваченого ініціювали оброблення відео за допомогою ПЗ Topaz Labs, щоб поліпшити його якість. У підсумку, суд його відмовився прийняти.