ШІ зіпсував відео з доказами про вбивство трьох людей: до чого це призвело

Адвокати обвинуваченого ініціювали обробку відео за допомогою ПЗ Topaz Labs, щоб поліпшити його якість. У підсумку, суд його відмовився прийняти.

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Лерой Маккалоу, суддя Верховного суду округу Кінг у штаті Вашингтон (США) вилучив зі списку доказів відеозапис у справі про потрійне вбивство, оскільки його опрацювали за допомогою штучного інтелекту (ШІ), передає NBC News.

У постанові суддя Верховного суду округу Кінг Лерой Маккалоу заявив, що якщо оприлюднити відредаговане відео, це призведе до плутанини у свідченнях свідків, а також може призвести до тривалого судового розгляду в рамках судового розгляду щодо неперевіреного процесу, який використовує модель ШІ.

Відео було знято на смартфон під час стрілянини в барі в Сіетлі, внаслідок якої троє людей загинули і двоє були поранені. Обвинувачений Джошуа Пулока заявив, ніби це була самооборона. Його адвокати найняли людину, яка вміє обробляти відео, який використовував програмне забезпечення Topaz Labs для поліпшення якості відеоряду. Прокурори стверджують, що зміни зробили відео неточним, таким, що вводить в оману і ненадійним.

Як запевняють адвокати Лероя Пулоки, побоювання з боку обвинувачення перебільшені. А ось представник Topaz Labs повідомив, що компанія-розробник настійно не рекомендує використовувати свою технологію штучного інтелекту в судових або юридичних цілях.

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NBC News зазначає, що рішення судді може бути першим у своєму роді в історії кримінального суду США. Відеоматеріали тривалий час вважалися переконливими доказами, але розвиток штучного інтелекту, особливо програм, які можуть маніпулювати або навіть створювати відеоматеріали, може відкрити перед юристами можливість поставити під сумнів достовірність цих відеороликів у майбутньому.

Раніше ми писали про те, що ШІ може стати причиною вимирання всього людства. Штучний інтелект експерти порівнюють з ядерною зброєю і пропонують уповільнити його розвиток.