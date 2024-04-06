ИИ испортил видео с доказательствами об убийстве троих людей: к чему это привело

Адвокаты обвиняемого инициировали обработку видео при помощи ПО Topaz Labs, чтобы улучшить его качество. В итоге, суд его отказался принять.

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Лерой Маккалоу, судья Верховного суда округа Кинг в штате Вашингтон (США) изъял из списка доказательств видеозапись по делу о тройном убийстве, поскольку она была обработана при помощи искусственного интеллекта (ИИ), передает NBC News.

В постановлении судья Верховного суда округа Кинг Лерой Маккалоу заявил, что если обнародовать отредактированное видео, это приведет к путанице в показаниях свидетелей, а также может привести к длительному судебному разбирательству в рамках судебного разбирательства о непроверяемом процессе, используемым моделью ИИ.

Видео было снято на смартфон во время стрельбы в баре в Сиэтле, в результате которой три человека погибли и двое были ранены. Обвиняемый Джошуа Пулока заявил, будто это была самооборона. Его адвокаты наняли человека, умеющего обрабатывать видео, который использовал программное обеспечение Topaz Labs для улучшения качества видеоряда. Прокуроры утверждают, что изменения сделали видео неточным, вводящим в заблуждение и ненадежным.

Как уверяют адвокаты Лероя Пулоки, опасения со стороны обвинения преувеличены. А вот представитель Topaz Labs сообщил, что компания-разработчик настоятельно не рекомендует использовать свою технологию искусственного интеллекта в судебных или юридических целях.

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NBC News отмечает, что решение судьи может быть первым в своем роде в истории уголовного суда США. Видеоматериалы долгое время считались убедительными доказательствами, но развитие искусственного интеллекта, особенно программ, которые могут манипулировать или даже создавать видеоматериалы, может открыть перед юристами возможность поставить под сомнение достоверность этих видеороликов в будущем.

Ранее мы писали о том, что ИИ может стать причиной вымирания всего человечества. Искусственный интеллект эксперты сравнивают с ядерным оружием и предлагают замедлить его развитие.