ИИ может стать причиной вымирания всего человечества: что можно предпринять

Искусственный интеллект сравнили с ядерным оружием и предложили замедлить его развитие.

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Согласно докладу компании Gladstone AI Inc., подготовленному по заказу правительства США, политикам необходимо срочно принимать меры по обеспечению безопасности, поскольку быстрое развитие искусственного интеллекта (ИИ) потенциально может привести к исчезновению человечества из-за совершенствования оружия массового поражения и потери контроля над нейросетями. пишет TIME.

В отчете озаглавленном "План действий по повышению безопасности и защищенности передового искусственного интеллекта", говорится, что развитие передовых систем искусственного интеллекта потенциально может дестабилизировать глобальную безопасность, так же, как это случилось в ходе наращивания ядерных вооружений.

"Учитывая растущий риск для национальной безопасности, создаваемый быстрым расширением возможностей ИИ из-за вооружения и потери контроля – и особенно тот факт, что продолжающееся распространение этих возможностей усиливает оба риска – существует очевидная и настоятельная необходимость правительства США вмешаться в эти процессы", — говорится в докладе, опубликованном Gladstone AI.

В отчете предлагался план вмешательства, который разрабатывался в течение 13 месяцев исследователями в области ИИ, которые беседовали с более чем с 200 экспертами, в том числе с представителями правительств США и Канады, крупных поставщиков облачных услуг, организаций по безопасности ИИ, а также со специалистами по кибербезопасности и вычислительной технике.

Согласно плану, сначала нужно установить временные меры защиты ИИ, прежде чем они будут закреплены в законе. Тогда гарантии будут интернационализированы.

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Так, по мнению экспертов, принявших участие в опросе и создании плана, некоторые меры могут включать создание нового агентства по искусственному интеллекту, которое будет ограничивать уровень вычислительной мощности ИИ. В таком случает агентство от имени правительства может потребовать от компаний, занимающихся разработкой нейросетей, алгоритмов машинного обучения, компьютерного зрения, снизить вычислительные мощности, чтобы замедлить развитие ИИ-систем, или же дать правительству возможность изучить передовые ИИ-модели на возможное наличие рисков. Также предлагается лицензирование открытого исходного кода.

В докладе также рекомендуется правительству ужесточить контроль над производством и экспортом чипов искусственного интеллекта.

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