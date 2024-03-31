В Китаї представили процесори штучного інтелекту: на 90% дешевше аналогів з США

У технологічних перегонах з США та в умовах санкції Китай прагне створювати власні процесори для штучного інтелекту. Чипи DeepEdge засновані на архітектурі RISC-V та застарілому 14 нм техпроцесі.

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Китайська компанія Intellifusion представила пристрої для роботи штучного інтелекту Deep Eyes на основі процесорів DeepEdge, які згідно з заявою компанії, на 90% дешевші від американських аналогів. Про це повідомляє сайт Tom`s Hardware.

У прагненні отримати апаратне забезпечення високого класу та обійти обмеження США на постачання потужних процесорів до Китаю, виробник Intellifusion представив лінійку пристроїв обчислення штучного інтелекту DeepEyes з заявленою продуктивністю 48 TOPS (трильйонів операцій за секунду) вартістю 1000 юанів, або приблизно 140 доларів США. Використання старішого техпроцесу 14 нм та, ймовірно, технологій створення ASIC (пристроїв для видобування криптовалют, таких як біткоїн) є ще одним способом для Китаю обійти санкції та залишитися конкурентоспроможним на ринку ШІ.

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Комп’ютер Deep Eyes 2024 H1 використовує процесор DeepEdge10Max для досягнення 48 TOPS у навчальній продуктивності. Майбутній пристрій 2024 H2 Deep Eyes матиме процесор DeepEdge10Pro та удвічі меншу продуктивність — 24 TOPS. Бокс 2025 H1 Deep Eyes, який вийде наступного року, націлена на значне підвищення продуктивності завдяки процесору DeepEdge10Ultra з показником 96 TOPS.

Ціни на дві майбутні моделі невідомі. Проте, якщо компанія зможе підтримати вартість 1000 юанів у майбутніх поколіннях чипів, Intellifusion може досягти заявленої мети створити на 90% дешевше апаратне забезпечення для ШІ, яке охоплює 90% сценаріїв можливого використання. Усі зазначені технології та пристрої вироблені в Китаї, включно з використаною спеціальною мікросхемою нейронної мережі NNP400T Intellifusion (2+8-ядерний RISC-процесор 1,8 ГГц, графічний процесор до 800 МГц у DeepEdge 10).

Китай процесори ШІ DeepEdge Фото: Toms Hardware

Щоб відповідати заявленим Microsoft вимогам до комп'ютера для запуску штучного інтелекту, сучасні ПК повинні мати принаймні 40 TOPS продуктивності. Отже, формально пристрої Intellifusion можуть бути придатними для багатьох робочих навантажень штучного інтелекту. Для порівняння, чипи для комп’ютерів X Elite від Snapdragon матимуть продуктивність 40 TOPS.

Як зазначив доктор Чен Нін, голова компанії Intellifusion, у найближчі три роки 80% компаній у всьому світі використовуватимуть великі моделі штучного інтелекту. Вартість навчання великої моделі становить десятки мільйонів юанів, а ціна основних універсальних тренувальних та робочих комп’ютерів зазвичай становить один мільйон юанів. Більшість компаній не можуть дозволити собі такі витрати.

На думку Tom`s Hardware, твердження про те, що 80% компаній у всьому світі використовуватимуть штучний інтелект є дуже оптимістичним, але є справедливим у відношенні стартової вартості для компаній, які прагнуть ефективно використовувати штучний інтелект. Мікросхеми DeepEdge використовують "незалежну та керовану домашню технологію" та архітектуру ​​RISC-V.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати складають список китайських заводів мікросхем, яким заборонено отримувати технології з США. Його можуть оприлюднити в найближчі кілька місяців.