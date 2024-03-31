В Китае представили процессоры искусственного интеллекта: на 90% дешевле аналогов из США

В технологической гонке с США и в условиях санкций Китай стремится создавать собственные процессоры для искусственного интеллекта. Чипы DeepEdge основаны на архитектуре RISC-V и устаревшем 14 нм техпроцессе.

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Китайская компания Intellifusion представила устройства для работы искусственного интеллекта Deep Eyes на основе процессоров DeepEdge, которые, согласно заявлению компании, на 90% дешевле американских аналогов. Об этом сообщает сайт Tom`s Hardware.

В стремлении получить аппаратное обеспечение высокого класса и обойти ограничения США на поставку мощных процессоров в Китай, производитель Intellifusion представил линейку устройств вычисления искусственного интеллекта DeepEyes с заявленной производительностью 48 TOPS (триллионов операций в секунду) стоимостью 1000 юаней, или примерно 140 долларов США. Использование более старого техпроцесса 14 нм и, вероятно, технологий создания ASIC (устройств для добычи криптовалют, таких как биткоин) является еще одним способом для Китая обойти санкции и остаться конкурентоспособным на рынке ИИ.

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Компьютер Deep Eyes 2024 H1 использует процессор DeepEdge10Max для достижения 48 TOPS в учебной производительности. Будущее устройство 2024 H2 Deep Eyes будет иметь процессор DeepEdge10Pro и вдвое меньшую производительность — 24 TOPS. Бокс 2025 H1 Deep Eyes, который выйдет в следующем году, нацелен на значительное повышение производительности благодаря процессору DeepEdge10Ultra с показателем 96 TOPS.

Цены на две будущие модели неизвестны. Однако, если компания сможет поддержать стоимость 1000 юаней в будущих поколениях чипов, Intellifusion может достичь заявленной цели создать на 90% дешевле аппаратное обеспечение для ИИ, которое охватывает 90% сценариев возможного использования. Все указанные технологии и устройства произведены в Китае, включая использованную специальную микросхему нейронной сети NNP400T Intellifusion (2+8-ядерный RISC-процессор 1,8 ГГц, графический процессор до 800 МГц в DeepEdge 10).

Китай процессоры ИИ DeepEdge Фото: Toms Hardware

Чтобы соответствовать заявленным Microsoft требованиям к компьютеру для запуска искусственного интеллекта, современные ПК должны иметь по крайней мере 40 TOPS производительности. Итак, формально устройства Intellifusion могут быть пригодными для многих рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Для сравнения, чипы для компьютеров X Elite от Snapdragon будут иметь производительность 40 TOPS.

Как отметил доктор Чен Нин, глава компании Intellifusion, в ближайшие три года 80% компаний во всем мире будут использовать большие модели искусственного интеллекта. Стоимость обучения большой модели составляет десятки миллионов юаней, а цена основных универсальных тренировочных и рабочих компьютеров обычно составляет один миллион юаней. Большинство компаний не могут позволить себе такие расходы.

По мнению Tom`s Hardware, утверждение о том, что 80% компаний во всем мире будут использовать искусственный интеллект, является очень оптимистичным, но справедливо в отношении стартовой стоимости для компаний, которые стремятся эффективно использовать искусственный интеллект. Микросхемы DeepEdge используют "независимую и управляемую домашнюю технологию" и архитектуру RISC-V.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты составляют список китайских заводов микросхем, которым запрещено получать технологии из США. Его могут обнародовать в ближайшие несколько месяцев.