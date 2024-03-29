США выбирают производителей чипов из Китая, с которыми нельзя торговать, — Reuters

США ограничивают технологические достижения Пекина из соображений нацбезопасности. Но американским компаниям сложно определить, какие заводы в Китае производят передовые чипы, а какие — нет.

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Соединенные Штаты составляют список передовых китайских заводов по производству микросхем, которым запрещено получать ключевые инструменты. Его могут обнародовать в ближайшие пару месяцев, передает Reuters, ссылаясь на три анонимных источника.

В 2022 году Министерство торговли США запретило американским компаниям поставлять оборудование на китайские заводы, производящие передовые чипы, поскольку США стремятся строго ограничить технологические достижения Пекина из соображений национальной безопасности. Но компании говорят, что сложно точно определить, какие заводы в Китае производят передовые чипы, а какие нет, и уже давно призывают Министерство торговли опубликовать конкретный список.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что США должны "прекратить чрезмерно расширять концепцию национальной безопасности и злоупотреблять государственной властью для подавления китайских компаний".

Официальные лица США ответили на запросы компаний о составлении списка на ежегодной конференции по экспортному контролю в Вашингтоне на этой неделе.

"Люди говорят: "Пожалуйста, просто скажите нам, какие из этих передовых технологий вас действительно волнуют", — сказал один чиновник, выступавший на мероприятии.

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Чиновник добавил, что, вероятно, список не будет исчерпывающим. Однако отметил: если правительство сможет помочь определить, какие именно объекты вызывают у него беспокойство, то это поможет американским компаниям.

Ранее мы писали о том, что США нанесли Китаю новый удар, чтобы сорвать производство чипов. Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что никакая сила не сможет остановить темпы научно-технического развития и прогресса Китая.

Также информировали о том, что Китай заявляет о создании самых энергоэффективных ИИ-чипов в мире. Два ИИ-процессора для голосовых помощников и медицинских гаджетов оказались на 10% мощнее и на 90% энергоэффективнее прошлогодних аналогов.