США нанесли Китаю новый удар, чтобы сорвать производство чипов: Си Цзиньпин отреагировал

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что никакая сила не сможет остановить темпы научно-технического развития и прогресса Китая.

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США просят голландскую компанию ASML не обслуживать оборудование для производства полупроводниковых чипов, которое было поставлено в Китай. Однако генеральный секретарь Центрального комитета Компартии КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна продолжит развивать свои технологии, передает Tom's hardware.

Замминистра торговли по вопросам промышленности и безопасности США Алан Эстевес сказал, что на данном этапе Белый дом ведет переговоры со странами-союзницами о возможности прекращения обслуживания ключевых компонентов, подразумевая литографическое оборудование ASML, которое применяется Китаем для изготовления передовых чипов. В то же время он акцентировал, что поставки второстепенных компонентов, которые китайские инженеры сами смогут установить, ограничены не будут, пишет Вloomberg.

Из Китая уже поступила реакция. На недавней встрече генсекретарь ЦК Компартии КНР Си Цзиньпин прямо заявил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, что он продолжит продвигать технологический прогресс в своей стране, несмотря ни на что. Данная дискуссия произошла после того, как Нидерланды ввели контроль над экспортом передовых инструментов для производства микросхем в соответствии с усилиями США по ограничению доступа Китая к передовым технологиям из соображений национальной безопасности, сообщает Associated Press.

"Китайский народ также имеет право на законное развитие, и никакая сила не может остановить темпы научно-технического развития и прогресса Китая", — заявил Си Цзиньпин.

Решение Нидерландов ввести в действие экспортное лицензирование литографического оборудования ASML, которое можно использовать для изготовления логических чипов с использованием 14-нм и более передовых технологических процессов, имеет большое значение для китайских производителей полупроводников, таких как SMIC и YMTC. Недавно SMIC заключила партнерское соглашение с Huawei по производству процессоров для смартфонов по 7-нм техпроцессу с использованием передовых литографических инструментов ASML для работы в глубоком ультрафиолете (DUV). Сообщается, что обе компании работают над созданием чипов 5-нм класса с использованием этих машин.

Нарастающая напряженность между США и Китаем по поводу доступа к технологиям привела к тому, что Китай обвинил США в препятствовании его экономическому развитию. США не хотят, чтобы Китай имел доступ к высокопроизводительным процессорам, которые можно было бы использовать для приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, поскольку мощные суперкомпьютеры могут использоваться для развития военного потенциала Китая, а также для создания оружия массового уничтожения. Вот почему американские компании, такие как AMD, Intel и Nvidia, больше не могут продавать свои новейшие продукты китайским предприятиям без экспортной лицензии правительства США.

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По тем же причинам США не хотят, чтобы Китай мог производить собственные процессоры искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Чтобы обеспечить это, США запретили американским компаниям продавать современное оборудование для производства пластин (WFE) китайским предприятиям и сумели убедить Японию, Нидерланды и Тайвань сделать то же самое, что явно расстроило Китай.

КНР остро нуждается в сложном отечественном литографическом оборудовании, которое позволит производителям чипов производить чипы даже с использованием относительно передовых технологических процессов, таких как 14-нм. Страна добилась определенного прогресса в разработке отечественных инструментов для литографии: Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), самый передовой производитель литографических сканеров в Китае, как сообщается, представила в прошлом году свой первый 28-нм инструмент, но неясно, сможет ли компания производить такие машины в больших объемах.

Ранее мы писали о том, что Huawei выпустит передовой чип Kirin 9010. Несмотря на отсутствие доступа к передовому оборудованию, подсанкционная Huawei обещает выпустить чип по 5-нм техпроцессу, который не будет уступать MediaTek Dimensity 9200+, Apple A12X Bionic и Snapdragon 8+ Gen 1.