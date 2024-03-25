Санкции США не остановят Китай: Huawei выпустит передовой чип Kirin 9010, чем он удивит

Несмотря на отсутствие доступа к передовому оборудованию, подсанкционная Huawei обещает выпустить чип по 5-нм техпроцессу, который не будет уступать MediaTek Dimensity 9200+, Apple A12X Bionic и Snapdragon 8+ Gen 1.

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Согласно слухам, стали известны характеристики следующего флагманского мобильного процессора от Huawei, известного как HiSilicon Kirin 9010. По производительности он сможет конкурировать с Snapdragon 8+ Gen 1 и Dimensity 9200+, передает Notebook check.

Новый чип оснастят 8-ядерным чипом, модемом Balong 5G и собственными процессором сигналов изображения (ISP), нейронным процессором (NPU) и графическим процессором (GPU). Согласно сообщениям, опубликованным в соцсети Baidu, процессор Kirin от Huawei следующего поколения будет выпущен в качестве "преемника" HiSilicon Kirin 9000S. Мобильный чип изготовят на 5-нм узле SMIC. Как именно SMIC планирует эксплуатировать узел класса 5 нм без доступа к передовому оборудованию EUV производства голландского монополиста ASML, который поддержал санкционную войну США против техносектора Китая, остается загадкой.

Чип Kirin 9010 будет оснащен восьмиядерным процессором с двумя высокопроизводительными ядрами Taishan V130 с максимальной тактовой частотой 3 ГГц, и шестью ядрами с повышенной эффективностью Taishan V130, максимальная тактовая частота которых составляет 1,8 ГГц. Также процессор будет располагать кэш-памятью L3 объемом 8 МБ и графическим процессором Maleoon 920 с тактовой частотой 750 МГц.

Другие характеристики Kirin 9010 включают модем Balong 6000 5G, собственный интернет-провайдер Kirin 8.0, а также процессор Huawei Ascend NPU и поддержку памяти LPDDR5 6400. Чип потребляет до 5,2 Вт при одноядерной нагрузке и 12,4 Вт при многоядерной нагрузке. Кроссплатформенный бенчмарк Geekbench 6, измеряющий производительность процессора, вычислений и графики, оценил возможности новинки в 1800 и 4800 баллов, что ставит его на один уровень с MediaTek Dimensity 9200+ 2023 года выпуска, Apple A12X Bionic 2019 года выпуска и Snapdragon 8+ Gen 1 2021 года выпуска.

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Его графический процессор Maleoon 920 набрал 2800 баллов в ходе кроссплатформенного теста Wildlife Extreme, разработанного 3DMark, который проверяет графическую производительность устройства. В идеале Kirin 9100 должен дебютировать "в составе" новых смартфонов Huawei P70, P70 Pro и P70 Art уже в этом году.

Ранее мы писали о том, что Китай заявляет о создании самых энергоэффективных ИИ-чипов в мире. Два ИИ-процессора для голосовых помощников и медицинских гаджетов оказались на 10% мощнее и на 90% энергоэффективнее прошлогодних аналогов.