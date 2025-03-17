"Дідусь навчив": пара знайшла у контейнері для сміття товарів на 600 доларів (фото)

Всі знайдені речі сімейство дезінфікує та сортує: частину забирає собі, частину віддає друзям, а решту — жертвує місцевій громаді та бездомним.

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Для родини Метьюз-Решлер з Нью-Джерсі, що в США, пошуки корисних речей у сміттєвих баках — це не просто спосіб економити, а сімейна традиція та данина пам'яті. Нещодавно подружжя здивувало мережу, поділившись у соціальних мережах своєю знахідкою біля магазину Dollar General.

"Мій дідусь Джордж Метьюз шукав викинуті речі у смітниках, щоб допомогти своїй родині в Елізабеті. Коли його фінансове становище покращилось, він все одно продовжував цю практику через турботу про довкілля", — розповіла Джулія Метьюз-Решлер в інтерв'ю Newsweek.

Успадкували місію від дідуся

Після смерті дідуся у квітні 2020 року Джулія та її чоловік Брендон продовжили цю місію. "Щоразу, коли нахиляюся у сміттєвий бак, уявляю собі, як він посміхається. Знаю, що я роблю щось маленьке, але важливе", — поділилася жінка.

Останньою знахідкою пари американців стали невідкриті товари вартістю близько $600, виявлені біля магазину Dollar General. Особливо вразило подружжя те, що чимало продуктів навіть не були протермінованими.

Останньою знахідкою пари американців стали невідкриті товари вартістю близько $600 Фото: Reddit

"Половину товарів викинули через закінчення терміну придатності на кілька днів. Найстаріша дата "Вжити до" була на початку січня 2025 року. Втім, деякі продукти виявились придатними аж до жовтня 2025 року", — зазначила Джулія.

Знахідки інколи викликають сум

За її словами, такі знахідки не лише приносять радість, а й викликають сум. "З одного боку, знайти їжу, брендовий одяг і найнеобхідніші предмети — це чудово. З іншого — нас непокоїть усвідомлення масштабів марнотратства", — додає пані Метьюз-Решлер.

Всі знайдені речі сімейство дезінфікує та сортує: частину забирає собі, частину віддає друзям, а решту — жертвує місцевій громаді та бездомним.

"Ми з Брендоном витрачаємо в середньому 5 хвилин, щоб витягти з одного смітника нові товари на сотні доларів. Як ви думаєте, скільки смітників в Америці? У світі? Куди дівається все це сміття? У чому проблема? Перевиробництво і надмірне споживання — це величезна проблема", — впевнена Джулія.

Подружжя ділиться своїми знахідками в TikTok та на Reddit, отримуючи захоплені коментарі з усього світу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що американець Ніл Ленсдаун натрапив на несподівану знахідку у власному саду неподалік Рок-Порту (Міссурі, США). Він знайшов перстень, загублений 44 роки тому. Прикраса, що виблискувала серед багнюки, зацікавила чоловіка, і після очищення він вирішив знайти її власника. На подив, пошуки увінчалися успіхом.

Тим часом Алекс Бейлі з Канади захоплюється оновленням гардероба, відвідуючи комісійні магазини та секонд-хенди. Під час нещодавнього візиту до Value Village на західній околиці Торонто вона помітила на підлозі маленьку сумочку. Заглянувши всередину, жінка була приголомшена знахідкою.