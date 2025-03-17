"Дедушка научил": пара нашла в контейнере для мусора товаров на 600 долларов (фото)

Все найденные вещи семейство дезинфицирует и сортирует: часть забирает себе, часть отдает друзьям, а остальные — жертвует местной общине и бездомным.

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Для семьи Мэтьюз-Решлер из Нью-Джерси, что в США, поиски полезных вещей в мусорных баках — это не просто способ экономить, а семейная традиция и дань памяти. Недавно супруги удивили сеть, поделившись в социальных сетях своей находкой возле магазина Dollar General.

"Мой дедушка Джордж Мэтьюз искал выброшенные вещи в мусорниках, чтобы помочь своей семье в Элизабете. Когда его финансовое положение улучшилось, он все равно продолжал эту практику из-за заботы об окружающей среде", — рассказала Джулия Мэтьюз-Решлер в интервью Newsweek.

Унаследовали миссию от дедушки

После смерти дедушки в апреле 2020 года Джулия и ее муж Брэндон продолжили эту миссию. "Каждый раз, когда наклоняюсь в мусорный бак, представляю себе, как он улыбается. Знаю, что я делаю что-то маленькое, но важное", — поделилась женщина.

Последней находкой пары американцев стали неоткрытые товары стоимостью около $600, обнаруженные возле магазина Dollar General. Особенно поразило супругов то, что многие продукты даже не были просроченными.

Последней находкой пары американцев стали неоткрытые товары стоимостью около $600 Фото: Reddit

"Половину товаров выбросили из-за истечения срока годности на несколько дней. Самая старая дата "Употребить до" была в начале января 2025 года. Впрочем, некоторые продукты оказались пригодными вплоть до октября 2025 года", — отметила Джулия.

Находки иногда вызывают печаль

По ее словам, такие находки не только приносят радость, но и вызывают грусть. "С одной стороны, найти еду, брендовую одежду и самые необходимые предметы — это прекрасно. С другой — нас беспокоит осознание масштабов расточительства", — добавляет госпожа Мэтьюз-Решлер.

Все найденные вещи семейство дезинфицирует и сортирует: часть забирает себе, часть отдает друзьям, а остальные — жертвует местной общине и бездомным.

"Мы с Брендоном тратим в среднем 5 минут, чтобы извлечь из одного мусорника новые товары на сотни долларов. Как вы думаете, сколько мусорников в Америке? В мире? Куда девается весь этот мусор? В чем проблема? Перепроизводство и чрезмерное потребление — это огромная проблема", — уверена Джулия.

Супруги делятся своими находками в TikTok и на Reddit, получая восторженные комментарии со всего мира.

Напомним, ранее Фокус писал, что американец Нил Ленсдаун наткнулся на неожиданную находку в собственном саду неподалеку от Рок-Порта (Миссури, США). Он нашел кольцо, утерянное 44 года назад. Украшение, сверкавшее среди грязи, заинтересовало мужчину, и после очистки он решил найти его владельца. На удивление, поиски увенчались успехом.

Тем временем Алекс Бейли из Канады увлекается обновлением гардероба, посещая комиссионные магазины и секонд-хенды. Во время недавнего визита в Value Village на западной окраине Торонто она заметила на полу маленькую сумочку. Заглянув внутрь, женщина была ошеломлена находкой.