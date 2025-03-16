Ответ на торговую войну Трампа: Канада может заблокировать США доступ к Pornhub, — СМИ (видео)

СМИ пишет, что обычный скетч канадского комика вызвал одобрение среди жителей Канады, после чего была создана соответствующая петиция. В то же время граждане США уже обеспокоены, что не смогут получить доступ к любимому контенту 18+.

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Канада может применить свое "ядерное оружие" против США — заблокировать жителям США доступ к одному из самых популярных сервисов по просмотру порнографического контента Pornhub, ведь серверы компании находятся именно в Монреале. Об этом сообщает издание New York Post.

Журналисты пишут, что эта идея является детищем юмориста Мэтью Пужицки, который опубликовал недавно вирусное видео в Instagram. В нем комик предлагает осуществить "наступление на X" [намекая на контент для взрослых — ред.], назвав его "ядерным оружием" Канады.

Также комедиант способствовал тому, что канадцы запустили соответствующую петицию. Сейчас под ней подписалось 533 человека, однако идея канадского комика очень порадовала жителей Страны кленового листа.

Житель Онтарио Марк Олимпо отмечает, что канадцы ожидают, что ситуация с "ответом" на торговую войну может измениться, потому что его соотечественник уже вдохновился этой идеей.

"Сейчас все говорят об этом", — сказал Олимпо.

В то же время идея канадца обеспокоила американцев, потому что Pornhub является наиболее посещаемым у жителей США, а среднее количество просмотров в месяц превышает отметку в более 3 млн в месяц. Жители Нью-Йорка уже выразили обеспокоенность, что могут потерять доступ к сервису, ведь серверы принадлежат конгломерату Aylo, штаб-квартира которого находится в канадском Монреале.

"Если они заберут мой доступ к Pornhub, тогда я перееду из США", — сообщил журналистам один обеспокоенный пользователь Манхэттена.

Еще один житель Нью-Йорка говорит, что канадцы "не должны этого делать с нами". Он добавляет, что считал их значительно приятнее, чем они есть.

"Это большой шаг вперед", — сказал третий опрошенный журналистами житель "Большого Яблока".

Мужчина убежден, что радикальные меры "могут быть преждевременными", поскольку торговые переговоры продолжаются.

"Поэтому — не спеши, Канада!" — ответил рядовой житель Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что мастерша маникюра "сдала" свою клиентку из-за ее OnlyFans. В материалах суда указано, что правоохранителям пришлось ознакомиться с интимными видео подозреваемой, чтобы установить ее причастность к изготовлению и распространению порнографии.

Впоследствии стало известно, что в Британии вводится проверка возраста для входа на сайты с "клубничкой". Согласно новым правилам все сайты с порнографическим контентом должны подтверждать возраст пользователей — для входа необходимо будет предоставить соответствующие документы, а "самостоятельное указание возраста" не будет считаться надежным способом проверки.