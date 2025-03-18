Беременная не поверила своим глазам, когда впервые увидела кадры с УЗИ (фото)

УЗИ проводится для обследования внутренних органов ребенка. Эксперты уверяют, что на мониторе можно увидеть необычные ракурсы — иногда это выглядит жутко.

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20-летняя Лора Рид пережила шок, когда получила на руки снимки УЗИ. Мать поделилась своим удивлением в TikTok, сопровождая видео надписью: "Только что сделала УЗИ — моего ребенка разрезали?".

На 22-й неделе беременности Лора надеялась увидеть свою дочь на мониторе, однако полученные кадры стали для нее полной неожиданностью. Ребенок на ультразвуковом исследовании имел выпученные глаза и широкую улыбку, что создавало жуткий эффект. На одной из фотографий малышка будто подняла руки, а на другой — складывала пальцы в знак победы.

На одной из фотографий малыш будто поднял руки, а на другой — складывал пальцы в знак победы Фото: TikTok

Несмотря на необычный ракурс кадров, мать отнеслась к ситуации с юмором. "Я не могла перестать смеяться, и все вокруг меня тоже считали это очень забавным", — рассказала она.

Позиция сообщества

Это видео быстро стало вирусным, собрав более 4,6 миллиона просмотров и 689 тысяч комментариев. Зрители начали наперебой шутить.

"Пожалуйста, не выпускайте его", — написал один из комментаторов.

"Вам нужен не врач, а экзорцист", — добавил другой.

"Примите глоток святой воды на всякий случай", — заметил еще один зритель.

Эксперты объясняют, что такие снимки нередкость. УЗИ проводится для обследования внутренних органов ребенка: особенности технологии могут создавать необычные ракурсы, которые иногда выглядят жутковато.

Несмотря на устрашающий вид изображений, врачи заверили Лору, что ее ребенок развивается нормально. "Мне сказали, что все дети разные, и это не какая-то аномалия", — поделилась она.

Напомним, видео с младенцем, который во время УЗИ выглядел так, будто готовится к драке, покорило интернет. Однако его мама, 32-летняя Джордана Лоу, не была удивлена. Она уверена, что малыш — точная копия отца.