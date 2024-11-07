"Не может быть": беременная женщина испугалась, когда увидела на УЗИ, кого вынашивает (фото)

Будущая мама с нетерпением ждала результатов сканирования, ожидая классический снимок ребенка в профиль, чтобы потом повесить его на холодильник или отправить друзьям.

Джейд Бойланд с нетерпением ждала, чтобы посмотреть на первое изображение своего будущего ребенка, но во время УЗИ была в оцепенении, увидев жуткую фигуру, напоминающую пришельца. По словам матери из города Чард (графство Сомерсет, Великобритания), малыш напомнил ей зловещего персонажа из мультфильма "Салатные пальчики". Об этом случае пишет издание The Mirror.

Будущая мама с нетерпением ждала результатов сканирования, ожидая классический снимок ребенка в профиль, чтобы потом повесить его на холодильник или отправить друзьям. Но то, что она получила, вызвало настоящий шок. Нерожденный плод на снимке лежал лицом к ней и выглядел довольно жутко, чем-то напоминая героя мультфильма, нарисованного Дэвидом Фертом.

Женщина испугалась, увидев свою дочь на УЗИ Фото: Jade Boyland | Facebook

Джейд вспомнила, как врач начала громко смеяться, когда проводила сканирование, а потом успокоила ее, что все в порядке.

Вскоре крошечная Лидия Элвуд появилась на свет. Мать рассказывает, что характер "наглой" дочери полностью соответствует зловещему кадру. После того как она поделилась этим снимком в Facebook, пользователи сети также подметили сходство Лидии с жутким мультипликационным героем.

"Она была похожа на "Салатные пальчики" с большими глазами и длинными пальцами. Женщина, которая делала сканирование, начала смеяться. Это меня сначала испугало, потому что я не знала, все ли хорошо. Спросила: "Что такое?". Тогда врач объяснила, что плод повернут к нам лицом", — рассказывает Бойланд.

Лидия родилась абсолютно здоровой Фото: Jade Boyland | Facebook

По ее словам, друзья и родственники хохотали, когда увидели снимок, сделанный еще в 2014 году, когда она была на 20 неделе беременности. К счастью, ребенок появился на свет путем кесарева сечения абсолютно здоровым. Впрочем, тогда Джейд провела несколько месяцев, волнуясь о том, как девочка будет выглядеть после рождения.

Сейчас британка снова беременна — она находится на 32-й неделе беременности, вынашивая третьего ребенка. Кроме Лидии, у женщины еще есть пятилетний сын — Джордж.

Джейд Бойланд сейчас беременна третьим ребенком Фото: Jade Boyland | Facebook

Пользователи сети оставили множество комментариев под ее постом в Facebook.

"Мне сегодня снились кошмары";

"Это не то, что вы хотите видеть! Как хорошо, что вы не родили ребенка, похожего на демона с этой картинки!";

"Ого, это что, когти?";

"Это действительно ребенок? Не может быть".

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