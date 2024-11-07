"Не може бути": вагітна жінка перелякалась, коли побачила на УЗД, кого виношує (фото)

Майбутня мама з нетерпінням чекала на результати сканування, очікуючи класичний знімок дитини у профіль, щоб потім повісити його на холодильник або надіслала друзям.

Джейд Бойланд з нетерпінням чекала, аби поглянути на перше зображення своєї майбутньої дитини, але під час УЗД була в заціпенінні, побачивши моторошну фігуру, що нагадує прибульця. За словами матері з міста Чард (графство Сомерсет, Велика Британія) малюк нагадав їй зловісного персонажа з мультфільму "Салатні пальчики". Про цей випадок пише видання The Mirror.

Майбутня мама з нетерпінням чекала на результати сканування, очікуючи класичний знімок дитини у профіль, щоб потім повісити його на холодильник або надіслала друзям. Але те, що вона отримала, викликало справжній шок. Ненароджений плід на знімку лежав обличчям до неї й мав досить моторошний вигляд, чимось нагадуючи героя мультфільму, намальованого Девідом Фертом.

Жінка злякалась, побачивши свою дочку на УЗД Фото: Jade Boyland | Facebook

Джейд згадала, як лікарка почала голосно сміятися, коли проводила сканування, а потім заспокоїла її, що все в порядку.

Невдовзі крихітна Лідія Елвуд з'явилася на світ. Матір розповідає, що характер "нахабної" доньки повністю відповідає зловісному кадру. Після того, як вона поділилася цим знімком у Facebook, користувачі мережі також підмітили схожість Лідії з моторошним мультиплікаційним героєм.

"Вона була схожою на "Салатні пальчики" з великими очима і довгими пальцями. Жінка, яка робила сканування, почала сміятися. Це мене спочатку злякало, бо ж я не знала, чи все добре. Спитала: "Що таке?". Тоді лікарка пояснила, що плід повернутий до нас обличчям", — розповідає Бойланд.

Лідія народилась абсолютно здоровою Фото: Jade Boyland | Facebook

За її словами, друзі та родичі реготали, коли побачили знімок, зроблений ще у 2014 році, коли вона була на 20 тижні вагітності. На щастя, дитина з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину абсолютно здоровою. Втім, тоді Джейд провела кілька місяців, несамовито хвилюючись про те, який дівчинка буде мати вигляд після народження.

До речі, зараз британка знову вагітна — вона перебуває на 32-му тижні вагітності, виношуючи третю дитину. Окрім Лідії, в жінки ще є п'ятирічний син –- Джордж.

Джейд Бойланд зараз вагітна третьою дитиною Фото: Jade Boyland | Facebook

Користувачі мережі залишили безліч коментарів під її дописом у Facebook.

"Мені сьогодні снились кошмари";

"Це не те, що ви хочете бачити! Як добре, що ви не народили дитину, схожу на демона з цієї картинки!";

"Ого, це що, кігті?";

"Це справді дитина? Не може бути".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річній Лізі Коффі з графства Кент (Велика Британія) довелося двічі народжувати свого сина Луку: вперше у шість місяців, а вдруге — майже у дев'ять місяців.

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