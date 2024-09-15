Не було іншого вибору: жінці довелося двічі за 9 місяців народжувати свою дитину (фото)

Після восьми днів перебування у відділенні інтенсивної терапії матір змогла забрати новонароджену дитину додому.

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23-річній Лізі Коффі з графства Кент (Велика Британія) довелося двічі народжувати свого сина Луку: вперше у шість місяців, а вдруге — майже у дев'ять місяців. Про це пише видання Daily Mail.

На початку вагітності лікарі повідомили матері, що у немовляти є вроджена вада хребта, яка спричиняє деформацію спинного мозку. Фахівці вирішили витягти плід з утроби матері на 27 тижні, провести операцію, щоб виправити дефект, і помістили його назад в матку.

Лука має вроджену ваду хребта Фото: Lisa Coffee | Instagram

Після восьми днів перебування у відділенні інтенсивної терапії матір змогла забрати новонароджену дитину додому. Згодом дитині довелося перенести кілька операцій, щоб виправити пошкодження мозку та хребта. Зараз Лука демонструє успіхи на сеансах фізіотерапії, що дає надію на одужання.

Розповідаючи про складну операцію, лікар загальної практики Національної служби охорони здоров'я Хана Патель зазначила: "Це рідкісне явище, лише 1 з 1 000 вагітностей потребує такого типу операцій. Плід потребував хірургічного втручання ще під час вагітності матері. Зазвичай операцію роблять для лікування вроджених вад, що загрожують життю".

Після восьми днів перебування у відділенні інтенсивної терапії матір змогла забрати сина додому Фото: Lisa Coffee | Instagram

За її словами, діти з розщепленням хребта при належному лікуванні та догляді можуть дожити до дорослого віку (в середньому — 40 років). Хоча пацієнтам з цим захворюванням часто буває важко пересуватися та обслуговувати себе.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 24-річна Саффрон Крісп з Іпсвіча (Велика Британія) ретельно обирала імена для своїх дівчаток-близнючок ще до того, як вони народилися, але під час пологів все пішло шкереберть. У документах жінка позначила першу дитину літерою "А", а другу — "Б" (відповідно Делайла та Азайла), припускаючи, що малюки народяться саме в такому порядку, однак доля розпорядилась інакше.

А от 45-річний житель російської Уфи, якого звуть Максим, після того, як зробив вазектомію, несподівано став батьком п’ятої дитини. Тепер чоловік планує подати позов до суду на клініку, яка зробила йому невдалу операцію.