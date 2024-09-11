Мати не може розрізнити своїх ідентичних дітей через плутанину в пологовому будинку (фото)

Саффрон Крісп спершу планувала природні пологи, але все ж таки наважилась на екстрений кесарів розтин, який змінив всі її плани.

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24-річна Саффрон Крісп з Іпсвіча (Велика Британія) ретельно обирала імена для своїх дівчаток-близнючок ще до того, як вони народилися, але під час пологів все пішло шкереберть. У документах жінка позначила першу дитину літерою "А", а другу — "Б" (відповідно Делайла та Азайла), припускаючи, що малюки народяться саме в такому порядку, однак доля розпорядилась інакше. Про це пише видання The Mirror.

Плутанина почалася, коли Саффрон, яка спершу планувала природні пологи, наважилась на екстрений кесарів розтин. Акушери сказали, що дитина "А" народиться першою, але 24-річна жінка відразу помітила, що щось не так: Азайла, яка протягом всієї вагітності була більшою з близнючок, раптом виявилася меншою.

При народженні акушери сплутали Азайлу та Ділайлу Фото: The Wardt Wins 24

"Коли лікарі витягли немовлят, я лише мигцем глянула на них через екран, а потім Ділайлу забрали до відділення інтенсивної терапії новонароджених. Протягом всієї вагітності Азайла була більшою. Пам’ятаю, коли взяла її на руки, то подумала: "Боже мій, вона така крихітна, тоді якою ж малесенькою буде Ділайла, яка важила вдвічі менше?". Думала, що вона пробуде у відділенні реанімації та інтенсивної терапії цілу вічність", — розповідає жінка.

Однак через шість годин Ділайлу привезли до матері — й дитина несподівано виявилась "величезною".

"Ми з моїм партнером подивилися на них і вирішили, що не будемо міняти імена назад, бо це Азайла та Ділайла наскрізь — характером та зовнішньо. Навіть якби вони народились так, як планувалось спочатку, я б, мабуть, поміняла їх місцями", — додає Крісп.

Матір каже, що не мінятиме своїм дітям імена Фото: The Wardt Wins 24

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 33-річна Шарлотта Хассан, мати близнюків з Лондона (Велика Британія), не могла повірити своїм очам, коли отримала результат ДНК-тесту, що підтвердив давню підозру. Протягом всієї вагітності жінці неодноразово говорили, що у неї з'являться ідентичні близнюки, але вона до останнього вважала, що це не так.

А от 90-річні близнючки не бачили одна одну з самого дитинства, коли їх разом із вісьмома іншими братами та сестрами розлучили після смерті батьків у 1947 році. Завдяки ДНК-тесту, проведеному торік, одна з жінок, яку звуть Андреа Лопес, несподівано дізналась, що її сестра Маурілія Чавес все ще жива.