Мать не может различить своих идентичных детей из-за путаницы в роддоме (фото)

Саффрон Крисп сначала планировала естественные роды, но все же решилась на экстренное кесарево сечение, которое изменило все ее планы.

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24-летняя Саффрон Крисп из Ипсвича (Великобритания) тщательно выбирала имена для своих девочек-близняшек еще до того, как они родились, но во время родов все пошло наперекосяк. В документах женщина обозначила первого ребенка буквой "А", а второго — "Б" (соответственно Делайла и Азайла), предполагая, что малыши родятся именно в таком порядке, однако судьба распорядилась иначе. Об этом пишет издание The Mirror.

Путаница началась, когда Саффрон, которая сначала планировала естественные роды, решилась на экстренное кесарево сечение. Акушеры сказали, что ребенок "А" родится первым, но 24-летняя женщина сразу заметила, что что-то не так: Азайла, которая на протяжении всей беременности была большей из близняшек, вдруг оказалась меньше.

При рождении акушеры спутали Азайлу и Дилайлу Фото: The Wardt Wins 24

"Когда врачи вытащили младенцев, я лишь мельком взглянула на них через экран, а затем Дилайлу забрали в отделение интенсивной терапии новорожденных. На протяжении всей беременности Азайла была больше. Помню, когда взяла ее на руки, то подумала: "Боже мой, она такая крошечная, тогда какой же маленькой будет Дилайла, которая весила вдвое меньше?". Думала, что она пробудет в отделении реанимации и интенсивной терапии целую вечность", — рассказывает женщина.

Однако через шесть часов Дилайлу привезли к матери — и ребенок неожиданно оказался "огромным".

"Мы с моим партнером посмотрели на них и решили, что не будем менять имена обратно, потому что это Азайла и Дилайла насквозь — характером и внешне. Даже если бы они родились так, как планировалось изначально, я бы, пожалуй, поменяла их местами", — добавляет Крисп.

Мать говорит, что не будет менять своим детям имена Фото: The Wardt Wins 24

Напомним, ранее Фокус писал, что 33-летняя Шарлотта Хассан, мать близнецов из Лондона (Великобритания), не могла поверить своим глазам, когда получила результат ДНК-теста, подтвердивший давнее подозрение. На протяжении всей беременности женщине неоднократно говорили, что у нее появятся идентичные близнецы, но она до последнего считала, что это не так.

А вот 90-летние близняшки не видели друг друга с самого детства, когда их вместе с восемью другими братьями и сестрами разлучили после смерти родителей в 1947 году. Благодаря ДНК-тесту, проведенному в прошлом году, одна из женщин, которую зовут Андреа Лопес, неожиданно узнала, что ее сестра Маурилия Чавес все еще жива.