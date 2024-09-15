Не было другого выбора: женщине пришлось дважды за 9 месяцев рожать своего ребенка (фото)

После восьми дней пребывания в отделении интенсивной терапии мать смогла забрать новорожденного ребенка домой.

Related video

23-летней Лизе Коффи из графства Кент (Великобритания) пришлось дважды рожать своего сына Луку: впервые в шесть месяцев, а второй раз — почти в девять месяцев. Об этом пишет издание Daily Mail.

В начале беременности врачи сообщили матери, что у младенца есть врожденный порок позвоночника, который вызывает деформацию спинного мозга. Специалисты решили извлечь плод из утробы матери на 27 неделе, провести операцию, чтобы исправить дефект, и поместили его обратно в матку.

Лука имеет врожденный порок позвоночника Фото: Lisa Coffee | Instagram

После восьми дней пребывания в отделении интенсивной терапии мать смогла забрать новорожденного домой. Позже ребенку пришлось перенести несколько операций, чтобы исправить повреждения мозга и позвоночника. Сейчас Лука демонстрирует успехи на сеансах физиотерапии, что дает надежду на улучшение.

Рассказывая о сложной операции, врач общей практики Национальной службы здравоохранения Хана Патель отметила: "Это редкое явление, только 1 из 1 000 беременностей требует такого типа операций. Плод нуждался в хирургическом вмешательстве еще во время беременности матери. Обычно операцию делают для лечения врожденных пороков, угрожающих жизни".

После восьми дней пребывания в отделении интенсивной терапии мать смогла забрать сына домой Фото: Lisa Coffee | Instagram

По ее словам, дети с расщеплением позвоночника при надлежащем лечении и уходе могут дожить до взрослого возраста (в среднем — 40 лет). Хотя пациентам с этим заболеванием часто бывает трудно передвигаться и обслуживать себя.

Напомним, ранее Фокус писал, что 24-летняя Саффрон Крисп из Ипсвича (Великобритания) тщательно выбирала имена для своих девочек-близняшек еще до того, как они родились, но во время родов все пошло наперекосяк. В документах женщина обозначила первого ребенка буквой "А", а второго — "Б" (соответственно Делайла и Азайла), предполагая, что малыши родятся именно в таком порядке, однако судьба распорядилась иначе.

А вот 45-летний житель российской Уфы, которого зовут Максим, после того, как сделал вазэктомию, неожиданно стал отцом пятого ребенка. Теперь мужчина планирует подать иск в суд на клинику, которая сделала ему неудачную операцию.