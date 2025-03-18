Вагітна не повірила своїм очам, коли вперше побачила кадри з УЗД (фото)

УЗД проводиться для обстеження внутрішніх органів дитини. Експерти запевняють, що на моніторі можна побачити незвичайні ракурси – іноді це виглядає моторошно.

Related video

20-річна Лора Рід пережила шок, коли отримала на руки знімки УЗД. Мати поділилася своїм здивуванням у TikTok, супроводжуючи відео написом: "Щойно зробила УЗД — мою дитину розрізали?".

На 22-му тижні вагітності Лора сподівалася побачити свою доньку на моніторі, проте отримані кадри стали для неї повною несподіванкою. Дитини на ультразвуковому дослідженні мала вирячені очі та широку посмішку, що створювало моторошний ефект. На одній зі світлин маля ніби підняло руки, а на іншій — складало пальці у знак перемоги.

На одній зі світлин маля ніби підняло руки, а на іншій — складало пальці у знак перемоги Фото: TikTok

Попри незвичайний ракурс кадрів, мати поставилася до ситуації з гумором. "Я не могла перестати сміятися, і всі навколо мене теж вважали це дуже кумедним", — розповіла вона.

Позиція спільноти

Це відео швидко стало вірусним, зібравши понад 4,6 мільйона переглядів і 689 тисяч коментарів. Глядачі почали навперебій жартувати.

"Будь ласка, не випускайте його", — написав один із коментаторів.

"Вам потрібен не лікар, а екзорцист", — додав інший.

"Прийміть ковток святої води на всяк випадок", — зауважив ще один глядач.

Експерти пояснюють, що такі знімки нерідкість. УЗД проводиться для обстеження внутрішніх органів дитини: особливості технології можуть створювати незвичайні ракурси, що іноді виглядають моторошно.

Попри страхітливий вигляд зображень, лікарі запевнили Лору, що її дитина розвивається нормально. "Мені сказали, що всі діти різні, і це не якась аномалія", — поділилася вона.

Нагадаємо, відео з немовлям, яке під час УЗД виглядало так, ніби готується до бійки, підкорило інтернет. Однак його мама, 32-річна Джордана Лоу, не була здивована. Вона впевнена, що малюк — точна копія батька.