"Копія свого батька": вагітна жінка показала смішне фото, зроблене під час УЗД

Наразі ці кадри зібрали понад 175 тисяч вподобайок і 1200 коментарів. Користувачі Instagram пишуть, що були шоковані.

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Відео з немовлям, яке під час ультразвукового дослідження мало такий вигляд, ніби готове до бійки, викликало захват в інтернеті. Втім, побачене не здивувало його маму, 32-річну Джордану Лоу. Жінка твердо переконана, що її малюк — точна копія батька.

"Удари були неймовірно сильними, коли Монті був в утробі!" — зазначила авторка у своєму відео в Instagram, яке стало вірусним, зібравши 2,8 мільйона переглядів.

Хлопчик настільки бешкетував, що Лоу розповіла про свій дискомфорт лікареві.

"Коли спеціаліст з ультразвукового дослідження написав "згинання", ми дуже сміялися, але побачити його м'язи на знімку стало для мене несподіванкою!" — розповідає матір в інтерв’ю Newsweek.

Хлопчик настільки бешкетував, що Лоу розповіла про свій дискомфорт лікареві Фото: Instagram

На змонтованих кадрах можна побачити, як Монті підносить кулаки до обличчя, як це роблять боксери, захищаючись під час бою. Наразі це відео зібрало понад 175 тисяч вподобайок і 1200 коментарів. Користувачі Instagram пишуть, що були шоковані.

"Шанси бути нокаутованим немовлям низькі, але не нульові", — пожартував один користувач;

Інший додав: "М'язи ще в утробі матері — це результат неймовірної роботи над собою";

"Хай займається боксом. У нього є талант", — зазначив наступний.

Ця ідея дуже сподобалось Джордані.

"Ми дозволимо йому спробувати будь-яке хобі. Якщо він проявить інтерес, то запишемо його на бокс. Якщо йому сподобається, то матимемо ідеальний кліп для вступного промо!" — жартує жінка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річній Лізі Коффі з графства Кент (Велика Британія) довелося двічі народжувати свого сина Луку: вперше у шість місяців, а вдруге — майже у дев'ять місяців.

А от 45-річний житель російської Уфи, якого звуть Максим, після того, як зробив вазектомію, несподівано став батьком п’ятої дитини. Тепер чоловік планує подати позов до суду на клініку, яка зробила йому невдалу операцію.