"Копия своего отца": беременная женщина показала смешное фото, сделанное во время УЗИ

Сейчас эти кадры собрали более 175 тысяч лайков и 1200 комментариев. Пользователи Instagram пишут, что были шокированы.

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Видео с младенцем, который во время ультразвукового исследования выглядел так, будто готов к драке, вызвало восторг в интернете. Впрочем, кадры не удивили его маму, 32-летнюю Джордану Лоу. Женщина твердо убеждена, что ее малыш — точная копия отца.

"Удары были невероятно сильными, когда Монти был в утробе!" — отметила автор в своем видео в Instagram, которое стало вирусным, собрав 2,8 миллиона просмотров.

Мальчик настолько бился, что Лоу рассказала о своем дискомфорте врачу.

"Когда специалист по ультразвуковому исследованию написал "сгибание", мы очень смеялись, но увидеть его мышцы на снимке стало для меня неожиданностью!" — рассказывает мать в интервью Newsweek.

Мальчик настолько бился, что Лоу рассказала о своем дискомфорте врачу Фото: Instagram

На смонтированных кадрах можно увидеть, как Монти подносит кулаки к лицу, как это делают боксеры, защищаясь во время боя. На данный момент это видео собрало более 175 тысяч лайков и 1200 комментариев. Пользователи Instagram пишут, что были шокированы.

"Шансы быть нокаутированным младенцем низкие, но не нулевые", — пошутил один пользователь;

Другой добавил: "Мышцы еще в утробе матери — это результат невероятной работы над собой";

"Пусть занимается боксом. У него есть талант", — отметил следующий.

Эта идея очень понравилась Джордане.

"Мы позволим ему попробовать любое хобби. Если он проявит интерес, то запишем его на бокс. Если ему понравится, то получим идеальный клип для вступительного промо!" — шутит женщина.

Напомним, ранее Фокус писал, что 23-летней Лизе Коффи из графства Кент (Великобритания) пришлось дважды рожать своего сына Луку: впервые в шесть месяцев, а во второй раз — почти в девять месяцев.

А вот 45-летний житель российской Уфы, которого зовут Максим, после того, как сделал вазэктомию, неожиданно стал отцом пятого ребенка. Теперь мужчина планирует подать иск в суд на клинику, которая сделала ему неудачную операцию.