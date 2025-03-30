"Мы получим ее 100%": Трамп подтвердил намерение аннексировать Гренландию

Глава Белого дома утверждает, что крупнейший остров на Земле в любом случае будет американским. При этом не исключен и силовой вариант присоединения.

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В ходе обширного интервью телеканалу NBC News президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат Гренландию с вероятностью в 100 процентов. По его словам это скорее всего произойдет мирным путем, однако американский лидер "не снимает с повестки" и аннексию военным путем.

"Мы получим Гренландию. Да, 100%", — сказал президент США.

Вместе с тем Трамп отверг опасения по поводу возможной нестабильности из-за Гренландии. Он указал на опросы, которые якобы показывают, что большинство американцев убеждены в том, что страна находится на правильном пути.

Претензии США на Гренландию: Джей Ди Вэнс посетил космическую базу на острове

На фоне этих заявлений примечателен официальный визит вице-президент США Джей Ди Вэнса на американскую космическую базу "Питуффик", который состоялся 28 марта. Он прибыл туда со своей супругой Ушей, советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем, министром энергетики Крисом Райтом и другими чиновниками.

Во время визита Вэнс заявил, что Штаты в ближайшее время не планируют расширять военное присутствие на острове, но с другой стороны намерены добиться лидерства в Арктике и обеспечить национальную безопасность на фоне угроз со стороны Китая и России.

"Мы знаем, что Россия, Китай и другие страны проявляют интерес к арктическим коридорам и морским путям, а также к полезным ископаемым. Нам необходимо обеспечить лидерство Америки в Арктике", — заявил политик.

Вместе с тем Вэнс призвал население острова принять "зонтик безопасности Соединенных Штатов" и отказаться от "зонтика безопасности Дании". Он выразил уверенность, что местные жители достаточно рациональные и предпочтут заключить соглашение "в стиле Дональда Трампа".

Дания призвала США сменить тон

Министерство иностранных дел Дании выразило недовольство резкими заявлениями Вашингтона по поводу Гренландии и призвало к совместной работе по укреплению безопасности в Арктике. Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен призвал Вашингтон сменить тон, поскольку он недопустим в диалоге с союзником.

"Конечно же мы открыты к критике. Но должны быть честными: нам совсем не нравится тон, с которым это высказывается. Так не говорят с близкими союзниками. А я все еще считаю, что США и Дания — близкие союзники", — сказал министр.

Расмуссен добавил, что Копенгаген понимает стремление Вашингтона расширить военное присутствие в Гренландии, о чем ранее говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс, и выразил готовность к диалогу по этому вопросу.

Напомним, ученые обнаружили, что за последние два десятилетия Гренландия расширила свою скалистую береговую линию примерно на 1620 километров. Это произошло в результате неуклонного таяния ледников, которые отступили обратно на сушу, обнажив тысячи километров береговой линии.