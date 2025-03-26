Береговая линия Гренландии неожиданно выросла на 1620 км за 20 лет: в чем тут дело

Как правило, страны расширяют свои территории за счет воен, территориальных договоров или проектов освоения земель, но не в этот раз.

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Исследователи обнаружили, что за последние два десятилетия Гренландия расширила свою скалистую береговую линию примерно на 1620 километров. Как правило, страны расширяют свои территории за счет военных действий, дипломатии или освоения земель, однако расширение Гренландии произошло совершенно иным образом, пишет IFLScience.

В новой работе ученые обнаружили, что береговая линия Гренландии расширилась отрезвляющим способом: в результате неуклонного таяния ледников. В результате глобального потепления Земли, вызванного деятельностью человека, ледники на окраинах Гренландии отступили обратно на сушу, обнажив тысячи километров береговой линии, которая ранее была скрыта подо льдами.

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Международная группа ученых использовала спутниковые снимки для анализа изменений в ледниках, заканчивающихся на море в Северном полушарии, которые представляют собой ледяные массы, контактирующие с океаном. После этого ученым удалось вычислить длину береговой линии, которая обнажилась в результате таяния ледников в период с 2000 по 2020 годы.

Результаты исследования показывают, что за последние два десятилетия было обнаружено лишь около 2466 километров новой береговой линии, до 66% из которых произошли в Гренландии. По словам авторов исследования, Гренландия содержит самую большую среднюю область отступления ледников в Арктике. Например, ледник с самой длинной новой береговой линией, Захария Исстрема на северо-востоке Гренландии, отвечает за более чем 81 км новой береговой линии. Для сравнения, это более чем в два раза больше, чем любой другой ледник в полушарии.

Исследователи также обнаружили, что большинство ледников, обнажающих самую длинную береговую линию, находятся в Гренландии, и почти все они прикреплены к ледяному щиту. Результаты исследования также указывают на то, что отступление ледников также обнажило 35 новых островов площадью около 0,5 квадратных километра. 29 новых островов были обнаружены учеными в Гренландии, а еще 6 — на Шпицбергене и в Арктике.

Любопытно, что 13 из этих островов никогда ранее не были нанесены на карту. В то же время пять из них были нанесены на карту в 1960-х годах, прежде чем наступающие ледники временно скрыты их подо льдами.

Авторы исследования отмечают, что их работа является современным напоминание о том, как изменение климата изменяет географию нашей планеты. Ожидается, что изменение климата обнажит новые земли и ресурсы, что может привести к геополитической напряженности и конфликтам в этих областях. Данные указывают на то, что по мере таяния арктических льдов ранее недоступные регионы, богатые природными ресурсами, становятся все более доступными. В результате ученые прогнозируют борьбу за такие ресурсы, как нефть, газ и минералы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заглянули под кожу Гренландии и нашли то, о чем не знали ранее.