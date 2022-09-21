Чудовищно исхудала. Ученые из NASA взвесили Гренландию – крупнейший остров на Земле

Для взвешивания острова использовали данные двух спутников, которые гоняются друг за другом.

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В ходе миссии под названием "Тающий океан Гренландии" (OMG) ученые из NASA нашли способ не только взвесить Гренландию, но и узнать с какой скоростью и где именно она теряет лед, пишет Forbes.

Для этого ученые использовали данные полученные с двух спутников, которые, как Том и Джерри, гоняются друг за другом. NASA использовала данные собранные спутниками за последние 10 лет и смогла сравнить массу Гренландии с той, что была в 2002 году и сейчас — теперь мы знаем сколько веса потерял остров из-за таяния льда.

По словам климатолога из Лаюоратории реактивного движения NASA Джоша Уиллиса, его команда наблюдает за тем, как спутники Grace и его приемник Follow-On отдаляются друг от друга, а затем вновь сближаются. Ученые измеряют расстояние между ними. Каждый раз, когда спутник проходит над чем-то большим гравитация заставляет его немного ускоряться, за ним следует второй спутник, который его догоняет. Измерение расстояния между двумя спутниками позволяет ученым взвешивать различные части Земли, например Гренландию.

Сопоставив данные за последнее десятилетие ученые пришли к выводу, что остров потерял пять триллионов тонн веса из-за таяния льда.

Однако это не все, что удалось узнать ученым. Они также смогли установить, где именно Гренландия теряет лед. Оказалось, что таяние происходит на краях гренландского ледяного щита, где он соприкасается с нагревающимся океаном. Ученые считают, что таким образом им удалось подтвердить гипотезу о том, что таяние льда происходит с краев.

Ученым из NASA также удалось зафиксировать рост скорости повышения уровня моря. Для этого исследователи использовали данные, полученные из другой миссии под названием "Посейдон".

Миссия продлилась три десятилетия и ее условно можно разделить на три равных этапа. Ученые установили, что первые 10 лет уровень моря поднимался приблизительно со скоростью 2 мм в год, следующие 10 лет — 2,5 мм в год, а последнее десятилетие скорость подъема уровня воды достигла 4, а то 4,5 мм в год.

По словам Джоша Уиллиса, с каждым годом мы наблюдаем, как уровень моря поднимается все быстрее и быстрее, и это опасная тенденция. Например, если Гренландия потеряет весь свой ледовый щит, уровень воды в океане поднимется почти на 8 метров.

Ранее Фокус писал, что антарктический ледник Судного дня тает быстрее, чем за последние 5,5 тысяч лет.