Жахливо схудла. Вчені з NASA зважили Гренландію — найбільший острів на Землі

Для зважування острова використовували дані двох супутників, які ганяються один за одним.

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У ході місії під назвою "Океан Гренландії, що тане" (OMG) вчені з NASA знайшли спосіб не тільки зважити Гренландію, але й дізнатися, з якою швидкістю й де саме вона втрачає лід, пише Forbes.

Для цього вчені використовували дані, отримані з двох супутників, які, як Том і Джеррі, ганяються один за одним. NASA використала дані зібрані супутниками за останні 10 років і змогла порівняти масу Гренландії з тією, що була в 2002 році, й зараз — тепер ми знаємо, скільки ваги втратив острів через танення льоду.

За словами кліматолога з Лаюораторії реактивного руху NASA Джоша Вілліса, його команда спостерігає за тим, як супутники Grace і його приймач Follow-On віддаляються один від одного, а потім знову зближуються. Вчені вимірюють відстань між ними. Щоразу, коли супутник проходить над чимось великим, гравітація змушує його трохи прискорюватися, за ним слідує другий супутник, який його наздоганяє. Вимір відстані між двома супутниками дозволяє вченим зважувати різні частини Землі, наприклад Гренландію.

Зіставивши дані за останнє десятиліття, вчені дійшли висновку, що острів втратив п'ять трильйонів тонн ваги через танення льоду.

Однак це не все, що вдалося дізнатися вченим. Вони також змогли встановити, де саме Гренландія втрачає лід. Виявилося, що танення відбувається на краях гренландського крижаного щита, де він стикається з океаном, що нагрівається. Вчені вважають, що так їм удалося підтвердити гіпотезу про те, що танення льоду відбувається з країв.

Ученим із NASA також вдалося зафіксувати зростання швидкості підвищення рівня моря. Для цього дослідники використовували дані, отримані з іншої місії під назвою "Посейдон".

Місія тривала три десятиліття, і її умовно можна поділити на три рівні етапи. Вчені встановили, що перші 10 років рівень моря піднімався приблизно зі швидкістю 2 мм на рік, наступні 10 років — 2,5 мм на рік, а останнє десятиліття швидкість підйому рівня води досягла 4 або 4,5 мм на рік.

За словами Джоша Вілліса, з кожним роком ми спостерігаємо, як рівень моря піднімається все швидше й швидше, і це небезпечна тенденція. Наприклад, якщо Гренландія втратить весь льодовий щит, рівень води в океані підніметься майже на 8 метрів.

Раніше Фокус писав, що антарктичний льодовик Судного дня тане швидше, ніж за останні 5,5 тисячі років.