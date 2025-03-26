Берегова лінія Гренландії несподівано зросла на 1620 км за 20 років: у чому тут справа

Як правило, країни розширюють свої території внаслідок війн, територіальних договорів або проєктів освоєння земель, але не цього разу.

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Дослідники виявили, що за останні два десятиліття Гренландія розширила свою скелясту берегову лінію приблизно на 1620 кілометрів. Як правило, країни розширюють свої території завдяки військовим діям, дипломатії або освоєнню земель, проте розширення Гренландії відбулося зовсім іншим чином, пише IFLScience.

У новій роботі вчені виявили, що берегова лінія Гренландії розширилася протверезним способом: унаслідок неухильного танення льодовиків. Унаслідок глобального потепління Землі, спричиненого діяльністю людини, льодовики на околицях Гренландії відступили на сушу, оголивши тисячі кілометрів берегової лінії, що раніше була схована під льодами.

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Міжнародна група вчених використовувала супутникові знімки для аналізу змін у льодовиках, що закінчуються на морі в Північній півкулі, які являють собою крижані маси, що контактують з океаном. Після цього вченим вдалося обчислити довжину берегової лінії, яка оголилася внаслідок танення льодовиків у період з 2000 по 2020 роки.

Результати дослідження показують, що за останні два десятиліття було виявлено лише близько 2466 кілометрів нової берегової лінії, до 66% з яких відбулися в Гренландії. За словами авторів дослідження, Гренландія містить найбільшу середню область відступу льодовиків в Арктиці. Наприклад, льодовик із найдовшою новою береговою лінією, Захарія Ісстрема на північному сході Гренландії, відповідає за більш ніж 81 км нової берегової лінії. Для порівняння, це більш ніж удвічі більше, ніж будь-який інший льодовик у півкулі.

Дослідники також виявили, що більшість льодовиків, які оголюють найдовшу берегову лінію, знаходяться в Гренландії, і майже всі вони прикріплені до крижаного щита. Результати дослідження також вказують на те, що відступ льодовиків також оголив 35 нових островів площею близько 0,5 квадратних кілометрів. 29 нових островів були виявлені вченими в Гренландії, а ще 6 — на Шпіцбергені та в Арктиці.

Цікаво, що 13 із цих островів ніколи раніше не були нанесені на карту. Водночас п'ять із них були нанесені на карту в 1960-х роках, перш ніж льодовики, що наступали, тимчасово приховали їх під льодами.

Автори дослідження зазначають, що їхня робота є сучасним нагадуванням про те, як зміна клімату змінює географію нашої планети. Очікується, що зміна клімату оголить нові землі та ресурси, що може призвести до геополітичної напруженості та конфліктів у цих областях. Дані вказують на те, що в міру танення арктичних льодів раніше недоступні регіони, багаті природними ресурсами, стають дедалі доступнішими. У результаті вчені прогнозують боротьбу за такі ресурси, як нафта, газ і мінерали.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заглянули під шкіру Гренландії та знайшли те, про що не знали раніше.