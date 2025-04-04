Таємницю походження шолома Саттон Ху розкрито: що дізналися вчені (фото)

Нещодавнє відкриття в Данії свідчить про те, що один із найвідоміших археологічних артефактів Англії, шолом VII століття з Саттон Ху, можливо, виготовлений на півдні Скандинавії. Однак це ще не всі розгадки.

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Про це пише Live Science.

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На данському острові Таасінге археологи знайшли бронзову матрицю для металообробки, на якій зображений воїн на коні. Прямокутний штамп має разючу схожість з мотивами, викарбуваними на металі шолома Саттон Ху, розкопаного у 1939 році з англосаксонського корабельного поховання на сході Англії.

Подібні візерунки зустрічаються на шоломах зі Швеції та ювелірних виробах з південної Німеччини, що наштовхнуло експертів на думку, що шолом Саттон Ху міг бути реліквією або дипломатичним подарунком.

Розміри данської матриці точно відповідають розмірам мотивів коня і вершника на шоломі, що додає додаткової ваги цій теорії Фото: John Fhær Engedal Nissen, National Museum of Denmark

Пітер Пенц, куратор Національного музею Данії, наголосив на зв'язку між мотивами та аристократією того часу. Він пояснив, що шляхетні воїни повинні були їхати в бій верхи, а це посилює ідею про те, що дизайн мав важливе значення. Матрицю знайшли серед залишків металургійної майстерні й зараз вона експонується в музеї.

Шолом Саттон Ху, реконструйований із сотень фрагментів, поєднує північноєвропейські та римські впливи. Шолом виявили разом із багатим поховальним інвентарем, включаючи зброю, прикраси та посуд, у поховальній камері, збудованій на палубі корабля.

Шолом Саттон Ху, реконструйований із сотень фрагментів, поєднує північноєвропейські та римські впливи Фото: The Trustees of the British Museum, CC BY-NC-SA 4.0

Хоча англосаксонські ковалі були достатньо вправними, щоб створити такий артефакт, нещодавня знахідка посилює аргумент, що його походження лежить за океаном. Розміри данської матриці точно відповідають розмірам мотивів коня і вершника на шоломі, що додає додаткової ваги цій теорії.

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Історик середньовіччя Хелен Гіттос з Оксфордського університету зазначила, що ці знахідки сприяють ширшому розумінню взаємопов'язаної культури воїнів того періоду. Хоча мотиви не ідентичні, вони вказують на широку мистецьку традицію, підсилюючи ідею про те, що шолом Саттон Ху був або виготовлений на півдні Скандинавії, або зазнав значного впливу її стилів.

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