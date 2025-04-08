Секреты священного обольщения: о чем на самом деле говорится в Камасутре (фото)

Камасутра, которую часто неправильно понимают и тривиализируют, содержит более глубокое послание, чем многие считают. Этот исторический текст, который часто сводят к эротическому брендингу, содержит важное понимание личной активности и гендерного равенства.

Related video

Об этом пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Камасутра, написанная в III веке индийским философом Ватсьяяной, была написана на санскрите и отражает общество, которое рассматривало удовольствие, любовь и желание как неотъемлемые составляющие жизни. Вместо того, чтобы быть исключительно руководством по физической близости, этот текст отражает человеческие отношения и общественные нормы тех времен.

Слово "кама" охватывает страсть и привязанность, в то время как "сутра" означает трактат Фото: Wikipedia

Слово "кама" охватывает страсть и привязанность, тогда как "сутра" означает трактат. Исследовательница Венди Донигер отмечает, что Ватсьяяна отстаивал право женщин на удовольствие и образование, и эта идея прослеживается как в тексте, так и в археологических памятниках. В таких храмах, как Кхаджураго, храм солнца в Конарке и Тханджавур, выставлены скульптуры пар в интимные моменты — сцены, изображающие взаимное наслаждение и женскую активность, что противоречит современным, часто односторонним представлениям об отношениях тех времен.

Эти храмы предлагают больше, чем художественную красоту; они служат свидетельством времени, когда сексуальность не скрывали и не стигматизировали. Храмы комплекса Кхаджураго в Мадгья-Прадеш, построенные между X и XIII веками, славятся выразительной резьбой, которая сочетает в себе духовность и чувственность.

Резьба изображает сцены любви, согласия и эмоциональной связи, указывая на человеческий опыт за пределами религиозной преданности Фото: Wikipedia

Храм Солнца в Конарке и храм Бригадисвара в Тханджавуре еще больше подтверждают эту историческую открытость. Резьба из этих мест изображает сцены любви, согласия и эмоциональной связи, указывая на человеческий опыт за пределами религиозной преданности.

Репутация книги кардинально изменилась после первого перевода на английский язык сэра Ричарда Бертона в 1883 году. Его изменения исказили оригинальный тон, изобразив женщин пассивными объектами, а не равноправными партнерами. Это искажение способствовало давнему культурному дискомфорту вокруг женской сексуальности.

Признавая Камасутру и эти храмы чем-то большим, чем эротические реликвии, мы признаем их роль в формировании более широкой дискуссии о свободе воли и желания Фото: Wikipedia

Исследовательница Шарха из Кардиффского университета утверждает, что этот текст является призывом к автономии, изображая женщин как личностей, имеющих право выражать и реализовывать свои желания. Такое прочтение подтверждается археологическими данными, которые указывают на общество, где женщинам не только позволяли, но и поощряли делать личный выбор.

Такая перспектива побуждает к переоценке Камасутры как источника расширения возможностей, а не стыда. Ее оригинальное учение, в сочетании с материальными доказательствами храмового искусства, предлагает видение взаимного уважения и эмоциональной связи.

Важно

Все было не так: новое исследование раскрыло истинную роль женщин-писарей в Средневековье (фото)

Признавая Камасутру и эти храмы чем-то большим, чем эротические реликвии, мы признаем их роль в формировании более широкой дискуссии о свободе воли и желания. Эти многовековые проявления интимности служат мощным напоминанием о том, что такие разговоры существовали издавна и заслуживают нового внимания.

Ранее Фокус писал о некоторых из самых известных хеттских мифов. они изображают противостояние хаоса и божественного порядка.

Также мы рассказывали об особенностях Рамессеума, храмового комплекса Рамзеса II. Ученые обнаружили, что он был не только религиозным центром, но и выполнял образовательные функции.