Все было не так: новое исследование раскрыло истинную роль женщин-писарей в Средневековье (фото)

На протяжении истории роль женщин в создании рукописей часто оставалась без внимания. Хотя средневековых книжников обычно представляют как монахов, работающих над пергаментом, вклад женщин-писателей оставался в основном неоцененным.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Недавнее исследование впервые дает статистическую оценку роли женщин, показывая, что они играли заметную роль в копировании рукописных текстов между 400 и 1500 годами н. э.

По оценкам исследователей, в этот период было создано более 10 миллионов рукописей, из которых примерно 750 000 сохранились до наших дней. Однако степень вовлечения женщин в эту огромную работу до сих пор детально не изучалась.

Женщины играли заметную роль в копировании рукописных текстов между 400 и 1500 годами н. э. Фото: Å. Ommundsen et al., Humanities and Social Sciences Communications (2025)

Возглавляемое Ослаугом Оммундсеном из Бергенского университета исследование показывает, что по меньшей мере 1,1% средневековых манускриптов переписали женщины, что равно более чем 110 000 рукописей.

Ученый отметил важность этого открытия: "Наше исследование предоставляет статистическую поддержку часто игнорируемому вкладу женщин-писателей в истории".

Хотя в исторических источниках зафиксированы случаи копирования рукописей женщинами, особенно в монастырских скрипториях, это исследование является первым, которое предоставляет масштабную численную оценку.

Чтобы определить степень вовлеченности женщин, исследователи проанализировали колофоны — короткие заявления в конце рукописей, которые часто содержат имена переписчиков и меценатов. Изучив бенедиктинский каталог колофонов, который содержит 23774 записи, они обнаружили 254 манускрипта, приписываемые женщинам-писарям, причем 204 из них содержат конкретные имена.

Этот набор данных, охватывающий рукописи примерно с 800 по 1626 год н. э., позволяет предположить, что около 8000 произведений, созданных женщинами-писателями, могут существовать и сегодня. Исследователи также указывают на то, что 1,1%, вероятно, является самой низкой оценкой, поскольку различные исторические факторы могли скрыть присутствие женщин-книжниц. Некоторые женщины могли избегать указывать свой пол в колофонах, а уровень выживания их работы мог отличаться в зависимости от места жительства и социальных условий.

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Эти выводы указывают на то, что женщины-писарицы, хотя их было относительно немного, играли важную роль в создании рукописей на протяжении разных веков. Появление народных рукописей около 1400 года могло привести к увеличению женского участия, хотя мужчины-писатели продолжали доминировать в этой области.

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