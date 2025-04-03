Усе було не так: нове дослідження розкрило справжню роль жінок-писарок у Середньовіччі (фото)

Упродовж історії роль жінок у створенні рукописів часто залишалася поза увагою. Хоча середньовічних книжників зазвичай уявляють як монахів, що працюють над пергаментом, внесок жінок-писарів залишався здебільшого неоціненим.

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Про це пише Arkeonews.

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Нещодавнє дослідження вперше дає статистичну оцінку ролі жінок, показуючи, що вони відігравали помітну роль у копіюванні рукописних текстів між 400 і 1500 роками н. е.

За оцінками дослідників, у цей період було створено понад 10 мільйонів рукописів, з яких приблизно 750 000 збереглися до наших днів. Однак ступінь залучення жінок до цієї величезної роботи досі детально не вивчався.

Жінки відігравали помітну роль у копіюванні рукописних текстів між 400 і 1500 роками н. е. Фото: Å. Ommundsen et al., Humanities and Social Sciences Communications (2025)

Очолюване Ослаугом Оммундсеном з Бергенського університету дослідження показує, що щонайменше 1,1% середньовічних манускриптів переписали жінки, що дорівнює більш ніж 110 000 рукописів.

Науковець наголосив на важливості цього відкриття: "Наше дослідження надає статистичну підтримку часто ігнорованому внеску жінок-писарів в історії".

Хоча в історичних джерелах зафіксовані випадки копіювання рукописів жінками, особливо в монастирських скрипторіях, це дослідження є першим, яке надає масштабну чисельну оцінку.

Щоб визначити ступінь залучення жінок, дослідники проаналізували колофони — короткі заяви в кінці рукописів, які часто містять імена переписувачів і меценатів. Вивчивши бенедиктинський каталог колофонів, який містить 23774 записи, вони виявили 254 манускрипти, приписувані жінкам-писарям, причому 204 з них містять конкретні імена.

Цей набір даних, що охоплює рукописи приблизно з 800 по 1626 рік н. е., дозволяє припустити, що близько 8000 творів, створених жінками-писарями, можуть існувати і сьогодні. Дослідники також вказують на те, що 1,1%, ймовірно, є найнижчою оцінкою, оскільки різні історичні фактори могли приховати присутність жінок-книжниць. Деякі жінки могли уникати вказувати свою стать у колофонах, а рівень виживання їхньої роботи міг відрізнятися залежно від місця проживання та соціальних умов.

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Ці висновки вказують на те, що жінки-писарки, хоча їх було відносно небагато, відігравали важливу роль у створенні рукописів впродовж різних століть. Поява народних рукописів близько 1400 року могла призвести до збільшення жіночої участі, хоча чоловіки-писарі продовжували домінувати в цій галузі.

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