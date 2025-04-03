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Технології та наука

Усе було не так: нове дослідження розкрило справжню роль жінок-писарок у Середньовіччі (фото)

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Фото: Å. Ommundsen et al., Humanities and Social Sciences Communications (2025) | Упродовж історії роль жінок у створенні рукописів часто залишалася поза увагою

Упродовж історії роль жінок у створенні рукописів часто залишалася поза увагою. Хоча середньовічних книжників зазвичай уявляють як монахів, що працюють над пергаментом, внесок жінок-писарів залишався здебільшого неоціненим.

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Про це пише Arkeonews.

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Нещодавнє дослідження вперше дає статистичну оцінку ролі жінок, показуючи, що вони відігравали помітну роль у копіюванні рукописних текстів між 400 і 1500 роками н. е.

За оцінками дослідників, у цей період було створено понад 10 мільйонів рукописів, з яких приблизно 750 000 збереглися до наших днів. Однак ступінь залучення жінок до цієї величезної роботи досі детально не вивчався.

історія, жінки, писарі, рукопис, манускрипт, дослідження, колофон, середньовіччя, чоловіки, відкриття Fullscreen
Жінки відігравали помітну роль у копіюванні рукописних текстів між 400 і 1500 роками н. е.
Фото: Å. Ommundsen et al., Humanities and Social Sciences Communications (2025)

Очолюване Ослаугом Оммундсеном з Бергенського університету дослідження показує, що щонайменше 1,1% середньовічних манускриптів переписали жінки, що дорівнює більш ніж 110 000 рукописів.

Науковець наголосив на важливості цього відкриття: "Наше дослідження надає статистичну підтримку часто ігнорованому внеску жінок-писарів в історії".

Хоча в історичних джерелах зафіксовані випадки копіювання рукописів жінками, особливо в монастирських скрипторіях, це дослідження є першим, яке надає масштабну чисельну оцінку.

Щоб визначити ступінь залучення жінок, дослідники проаналізували колофони — короткі заяви в кінці рукописів, які часто містять імена переписувачів і меценатів. Вивчивши бенедиктинський каталог колофонів, який містить 23774 записи, вони виявили 254 манускрипти, приписувані жінкам-писарям, причому 204 з них містять конкретні імена.

Цей набір даних, що охоплює рукописи приблизно з 800 по 1626 рік н. е., дозволяє припустити, що близько 8000 творів, створених жінками-писарями, можуть існувати і сьогодні. Дослідники також вказують на те, що 1,1%, ймовірно, є найнижчою оцінкою, оскільки різні історичні фактори могли приховати присутність жінок-книжниць. Деякі жінки могли уникати вказувати свою стать у колофонах, а рівень виживання їхньої роботи міг відрізнятися залежно від місця проживання та соціальних умов.

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Ці висновки вказують на те, що жінки-писарки, хоча їх було відносно небагато, відігравали важливу роль у створенні рукописів впродовж різних століть. Поява народних рукописів близько 1400 року могла призвести до збільшення жіночої участі, хоча чоловіки-писарі продовжували домінувати в цій галузі.

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