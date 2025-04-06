Мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет в Украине происходит в рамках общей мобилизации в ВСУ, однако есть важные нюансы, о которых Фокусу рассказала адвокат.

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Мужчины, которым исполнилось 50 лет и более, подлежат призыву в Украине на общих основаниях, согласно ст. 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", ведь защита Отечества, независимости и территориальной целостности страны является конституционной обязанностью граждан. Однако есть несколько важных моментов, о которых следует знать военнообязанным старшего возраста.

"Мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет в Украине происходит в рамках общей мобилизации, которая проводится для пополнения Вооруженных Сил Украины. Однако стоит отметить несколько важных моментов, среди которых — именно возраст и состояние здоровья", — объясняет Фокусу Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Предельный возраст для рядовых, сержантов, младшего и старшего офицерского состава — 60 лет. То есть в 59 такого военнообязанного еще могут мобилизовать, а уже в 60 — нет. Мужчины в этом возрастном диапазоне подлежат призыву, если они не имеют медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, способны выполнять воинский долг и нести службу и имеют необходимые навыки или опыт.

Мобилизация мужчин старшего возраста происходит в рамках общей мобилизации в ВСУ Фото: The Times

Военнообязанными до 65 лет вместо 60 по закону являются только представители высшего офицерского состава (генералы, бригадные генералы, генерал-майоры и генерал-лейтенанты). Людей с соответствующими званиями могут мобилизовать и в возрасте 60+. Более того, службу можно продлить еще на пять лет после предельного возраста для военных, которые имеют высокий уровень подготовки и много опыта. А на ВВК их признают годными. Поэтому опытные защитники могут служить до 65-летия, но не обязательно.

Если лицо имеет военную специальность или опыт, это повышает вероятность призыва, даже если ему уже более 50 лет

Также следует обратить внимание на критерии мобилизации. Ведь она может особенно касаться мужчин в возрасте 50-60 лет, которые имеют специальности, важные для военной службы (например, инженеры, медики, специалисты по ремонту техники и т.д.). Если лицо имеет военную специальность или опыт, это повышает вероятность призыва, даже если ему уже более 50 лет.

Лица 50-60 лет могут быть направлены в различные подразделения, в зависимости от потребностей ВСУ Фото: Из открытых источников

Куда отправляют служить мобилизованных старшего возраста

Лица в возрасте 50-60 лет могут быть направлены в различные подразделения, в зависимости от потребностей ВСУ, на оборонные или другие стратегические объекты.

"Это может быть как служба на передовой, так и в тыловых частях, в зависимости от состояния здоровья и военной специальности мобилизованного", — добавляет адвокат.

В то же время мужчин старшего возраста рекомендуют направлять на логистические должности, водителями, тыловыми специалистами, а не в штурмовые бригады. Такое решение принято из-за того, что для людей старшего возраста физические нагрузки могут быть чрезмерными.

Впрочем, это лишь рекомендации, которые не отменяют мобилизацию таких лиц. Поэтому если мужчину 50+ лет, мобилизуют на боевую должность, это не будет нарушением закона.

Мужчины, которым более 50 лет, и которые подлежат призыву на общих основаниях, должны обратиться к врачу с целью проверки пригодности по состоянию здоровья

Однако, как отмечает адвокат, каждый военнообязанный должен знать свои права.

Именно закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в соответствии с Конституцией Украины определяет основные принципы государственной политики в сфере социальной защиты военнослужащих и членов их семей, устанавливает единую систему их социальной и правовой защиты, гарантирует военнослужащим и членам их семей в экономической, социальной, политической сферах благоприятные условия для реализации их конституционного долга по защите Отечества и регулирует отношения в этой области.

Мужчины, которым более 50 лет, подлежат призыву на общих основаниях Фото: Скриншот

Как действовать мобилизованным мужчинам 50+: советы юриста

Прежде всего, мужчины, которым более 50 лет, и которые подлежат призыву на общих основаниях, должны обратиться к врачу с целью проверки пригодности по состоянию здоровья. Если есть хронические заболевания или другие медицинские проблемы, следует получить соответствующие документы, подтверждающие непригодность к службе.

Важно

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"Если мобилизация неизбежна, стоит подготовиться к ней с юридической точки зрения. Это включает проверку полученных медицинских документов, права на отсрочку и консультации с адвокатом о возможных действиях в случае возникновения юридических сложностей и проблемных вопросов. А в случае законных оснований для получения отсрочки необходимо заблаговременно обращаться за получением юридической помощи. Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и консультация с квалифицированным юристом поможет правильно понять права и обязанности", — отмечает юрист.